Son Dakika Haberleri: Eşi ve kızının yüzünü yakıp serbest kalmıştı, başsavcılık harekete geçti (2)
Son Dakika Güncel Eşi ve kızının yüzünü yakıp serbest kalmıştı, başsavcılık harekete geçti (2)

Eşi ve kızının yüzünü yakıp serbest kalmıştı, başsavcılık harekete geçti (2)

7 saat önce

TUTUKLANDIAğrı'nın Doğubayazıt ilçesinde eşine ve kızına şiddet uygulayan, naylon poşeti eritip yüzlerine damlatarak yakan Ramazan İ., ikinci kez gözaltına alındı.

Eşi ve kızının yüzünü yakıp serbest kalmıştı, başsavcılık harekete geçti (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde eşine ve kızına şiddet uygulayan, naylon poşeti eritip yüzlerine damlatarak yakan Ramazan İ., ikinci kez gözaltına alındı. Savcılık kararı ile polis zoruyla adliyeye götürülen Ramazan İ., savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Ramazan İ. tutuklanarak cezaevine kondu.


Doğubeyazıt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:48 Kaynak: DHA
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Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı
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