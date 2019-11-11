Eşi ve kızının yüzünü yakıp serbest kalmıştı, başsavcılık harekete geçti (2)
7 saat önce
TUTUKLANDIAğrı'nın Doğubayazıt ilçesinde eşine ve kızına şiddet uygulayan, naylon poşeti eritip yüzlerine damlatarak yakan Ramazan İ., ikinci kez gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:48 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde eşine ve kızına şiddet uygulayan, naylon poşeti eritip yüzlerine damlatarak yakan Ramazan İ., ikinci kez gözaltına alındı. Savcılık kararı ile polis zoruyla adliyeye götürülen Ramazan İ., savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Ramazan İ. tutuklanarak cezaevine kondu.
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