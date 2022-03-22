Eşi ve kızıyla Ukrayna'daki savaştan kaçan Mesut Atıcı yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika

Ukrayna'da 8 gün sığınakta yaşam mücadelesi verdikten sonra Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Türkiye'ye gelen Atıcı ailesi, Adıyaman'daki akrabalarının yanına yerleşti.

Fırıncılık yapan 38 yaşındaki Mesut Atıcı, 16 yıl önce Ukrayna'nın Herson şehrine taşındı. Burada Ukraynalı Galina ile evlenen ve 3 çocuğu olan Mesut Atıcı, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından 2 çocuğunu, eşinin Kiev'deki akrabalarının yanına bıraktı.

Savaşın şiddetlenmesiyle 8 aylık kızlarını yanlarına alan Mesut-Galina Atıcı çiftçi, Odessa'ya geçerek 8 gün sığınakta yaşam mücadelesi verdi.

Aile, Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'dan çıkarılarak Türkiye'ye getirildi.

Mesut Atıcı, Adıyaman'daki yakınlarının yanında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları Herson şehrinin bombalandığını, evinin 500 metre ilerisine bombaların düştüğünü anlattı.

Çocukları 6 yaşındaki Cihan ve 8 yaşındaki Melikhan ile eşinin ailesinin halen Ukrayna'da olduğunu, onlarla iletişim kuramadıklarını dile getiren Atıcı, şöyle konuştu:

"8 gün boyunca sığınakta kaldık. Her 10 kilometrede bir bomba düştüğü için bir süre sığınakta yaşam mücadelesi verdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlere her türlü imkanı sağladı. Bizleri Odessa'dan tahliye ettirdi. İstanbul'a geldik, oradan da memleketim Adıyaman'a geldik. Ukrayna halkı da Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Burada kardeşimin evinde kalıyorum, devlet büyüklerimizden barınacak yer istiyorum."