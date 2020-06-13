Eşi ve kızları evi terk etti, alkol alıp evi ateşe verdi - Son Dakika



Eşi ve kızları evi terk etti, alkol alıp evi ateşe verdi

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, eşi ve çocukları evden ayrılan Dursun T., alkolün etkisiyle oturduğu evi ateşe verdi. Alevlerin arasından kurtarılan Dursun T., hastanede tedaviye alındı.

Yükseltepe Mahallesi 243'üncü sokakta bulunan 3 katlı apartmanda oturan Dursun T.'nin dairesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. Dursun T.'nin de alevlerin arasında olduğunu öğrenen itfaiye erleri, kurtarma çalışması başlattı. Alevlerin arasından kurtarılan Dursun T.'nin, içeride alkol aldığı sırada evi kendisinin yaktığı anlaşıldı. Hafif şekilde yaralanan Dursun T., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ailesi ile problemler yaşadığı öne sürülen Dursun T.'nin, iki gün önce eşi ve iki kızının evi terk ettiği belirtildi.