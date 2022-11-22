Eşi ve oğluyla birlikte öldüğü kaza öncesi Karadeniz şivesiyle paylaşım yapmış - Son Dakika
Üye Girişi

Eşi ve oğluyla birlikte öldüğü kaza öncesi Karadeniz şivesiyle paylaşım yapmış

22.11.2022 16:10
Eşi ve oğluyla birlikte öldüğü kaza öncesi Karadeniz şivesiyle paylaşım yapmış

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, otoyolda arızalandığı için sol şeritte duran TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren Mustafa Demir ile eşi Hatice ve çocukları Muhammed Eren Demir'in cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Rize'ye gönderildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, otoyolda arızalandığı için sol şeritte duran TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren Mustafa Demir ile eşi Hatice ve çocukları Muhammed Eren Demir'in cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Rize'ye gönderildi. Mustafa Demir'in sosyal medyada son paylaşımını, Rize- İstanbul yolunda, Karadeniz şivesiyle yaptığı görüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Balçık yakınlarında, dün akşam saatlerinde, Mustafa Demir yönetimindeki 06 MMF 44 plakalı otomobil, arızalandığı için sol şeritte duran 34 CJS 484 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 70 metre sürüklenen aracın sürücüsü Mustafa Demir, eşi Hatice ve çocukları Muhammed Eren Demir hayatını kaybetti. Demir çifti ile oğullarının cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, kara yoluyla İstanbul'a, buradan da uçakla memleketleri Rize'ye gönderildi.

Aile bireylerinin yarın Rize merkeze bağlı Demirhisar köyünde toprağa verileceği bildirildi.SON PAYLAŞIM

Ailesiyle birlikte aatil için memleketleri Rize'ye giden, İstanbul'a dönüş yolunda kaza yapan otomobilin sürücüsü Mustafa Demir'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında, Rize İstanbul yolunda Karadeniz şivesiyle "Bıraktum gideyirum geri kaldi dağlarum. Akluma gelduğunde Garipleşur ağlarum" yazdığı görüldü.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Hamsi 25 TL'ye tezgahlarında yerini aldı Hamsi 25 TL'ye tezgahlarında yerini aldı Rize'de Off-Road yarışları nefes kesti Rize'de Off-Road yarışları nefes kesti

Mustafa Demir, Eren Demir, Karadeniz, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşi ve oğluyla birlikte öldüğü kaza öncesi Karadeniz şivesiyle paylaşım yapmış - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:30 Kaya Çilingiroğlu ile görüntülenen Hülya Avşar'dan kafaları karıştıran açıklama: Evet hamileyim
17:11 A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe ve Altay'ı çalıştıran Kalman Meszöly hayatını kaybetti
17:00 Konya'da gizemli ölümler: 4 çocukları olan çift, araç içinde tabancayla vurulmuş halde bulundu
17:01 "Ben gay değilim" diyen Cemil İpekçi'den cinsellik itirafı: Kimlerle beraber olduğumu söylesem Türkiye ayağa kalkar
16:59 Şarkıcı Melek Mosso annesiyle konserde türkü söyledi, sürpriz düet alkış aldı
16:52 Katar'da bir et restoranındaki görüntüler Necip Fazıl'ın sözlerini hatırlattı: Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul
16:38 20 yıldır sevgilisi olarak anılıyordu! Manken Ece Gürsel, Hıncal Uluç'un cenazesine katılmadı
16:18 Suudi Arabistan tribünlerinden Arjantin galibiyeti sonrası olay tezahürat: Neredesin Messi?
16:12 Cem Yılmaz'dan, "Sigara ve alkol kartellerinden para alıyor" iddialarında bulunup dava açan derneğe cevap: Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum!
13:15 6 yıl önce "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek evden çıkan Nesrin Koçaklı hala bulunamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2022 17:36:25. #1.11#
SON DAKİKA: Eşi ve oğluyla birlikte öldüğü kaza öncesi Karadeniz şivesiyle paylaşım yapmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement