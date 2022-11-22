Eşi ve oğluyla birlikte öldüğü kaza öncesi Karadeniz şivesiyle paylaşım yapmış

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, otoyolda arızalandığı için sol şeritte duran TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren Mustafa Demir ile eşi Hatice ve çocukları Muhammed Eren Demir'in cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Rize'ye gönderildi. Mustafa Demir'in sosyal medyada son paylaşımını, Rize- İstanbul yolunda, Karadeniz şivesiyle yaptığı görüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Balçık yakınlarında, dün akşam saatlerinde, Mustafa Demir yönetimindeki 06 MMF 44 plakalı otomobil, arızalandığı için sol şeritte duran 34 CJS 484 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 70 metre sürüklenen aracın sürücüsü Mustafa Demir, eşi Hatice ve çocukları Muhammed Eren Demir hayatını kaybetti. Demir çifti ile oğullarının cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, kara yoluyla İstanbul'a, buradan da uçakla memleketleri Rize'ye gönderildi.

Aile bireylerinin yarın Rize merkeze bağlı Demirhisar köyünde toprağa verileceği bildirildi.SON PAYLAŞIM

Ailesiyle birlikte aatil için memleketleri Rize'ye giden, İstanbul'a dönüş yolunda kaza yapan otomobilin sürücüsü Mustafa Demir'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında, Rize İstanbul yolunda Karadeniz şivesiyle "Bıraktum gideyirum geri kaldi dağlarum. Akluma gelduğunde Garipleşur ağlarum" yazdığı görüldü.