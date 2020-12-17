Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş - Son Dakika

Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş

17.12.2020 07:56

Önder Çelik, nikâhlı eşi Seher ve sevgilisi Gül Yeşim Kavuştuk ile aynı evde yaşamaya başladı. Ayrı odalarda kalan kadınlarla sırayla bir gece geçiren Çelik, eşi Seher ile iki gece üst üste geçirince Kavuştuk, kıskançlık krizine girerek sevgilisini öldürdü.

Ankara Pursaklar'a bağlı Ayyıldız Mahallesi Mithatpaşa Sokak'taki evde önceki akşam yaşanan kan donduran bir cinayet işlendi.

EŞİYLE İKİ GECE ÜST ÜSTE KALINCA KISKANÇLIK KRİZİ ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre; Önder Çelik (43), Seher Çelik (34) ile evlendikten 2 yıl sonra sevgilisi Gül Yeşim Kavuştuk'u (40) da aynı eve getirdi. Çelik, farklı odalara yerleştirdiği iki kadınla aynı evde yaşamaya başladı. Ayrıca sıraya koyarak her gece birisinin odasında kalıyordu. Önceki gece ise sıra şaştı. Kavuştuk, birlikte yaşadığı Önder Çelik'in nikâhlı eşiyle 2 gece üst üste geçirmesiyle kıskançlık krizine girdi.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İki kadın ile Çelik arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kavuştuk, mutfaktan aldığı bıçakla Önder Çelik'i göğsünden bıçakladı. Bıçağın kalbine isabet ettiği Çelik, evde hayatını kaybetti. Olayın duyulması üzerine eve giden polis ekipleri Önder Çelik'i öldüren Kavuştuk'u gözaltına aldı. Korkudan başka bir odaya girerek kapıyı kilitleyen Seher Çelik de bulunduğu yerden çıkartılarak ifade vermesi için Emniyet'e götürüldü.

"GECEYİ BENİMLE GEÇİRMESİ GEREKİYORDU"

Kasten öldürme suçundan mahkemede tutuklanan Gül Yeşim Kavuştuk'un ilk ifadesinde, "Geceyi benimle geçirmesi gerekiyordu, akşam benim odama gelmeyince yanlarına gittim. 'Sıra benimdi, bu geceyi benimle geçirmen gerekiyordu' dedim. Tartıştık. Bana hakaret etmeye, şiddet uygulamaya başladı. Mutfaktan aldığım bıçağı kendimi korumak için salladım, öldürmek için bıçaklamadım" dediği öğrenildi.

Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Bu gece benim sıramdı diyerek öldürmüş

Seher Çelik, Önder Çelik, Pursaklar, Hürriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı 'Bu gece benim sıramdı' diyerek öldürmüş - Son Dakika


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