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Eşi ve yanında çalıştığı avukatı yaraladı, 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Eşi ve yanında çalıştığı avukatı yaraladı, 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı

24.09.2021 11:49
Eşi ve yanında çalıştığı avukatı yaraladı, 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

BURSA'da, ayrı yaşadığı eşi Hatun Bulut (48) ile evinde çalıştığı Avukat Berrin Bayam'ı (50) tabancayla vurup yaralayan tutuklu sanık Şükrü Bulut'un (46) yargılanmasında karar çıktı.

BURSA'da, ayrı yaşadığı eşi Hatun Bulut (48) ile evinde çalıştığı Avukat Berrin Bayam'ı (50) tabancayla vurup yaralayan tutuklu sanık Şükrü Bulut'un (46) yargılanmasında karar çıktı. Bulut'a, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezası verildi. Suçun, teşebbüs aşamasında kalmasını dikkate alan mahkeme, Bulut'u toplam 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay, geçen yıl 14 Nisan'da, Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü ve Hatun Bulut çifti, geçimsizlik nedeniyle olaydan 5 ay önce boşanmaya karar verdi. Kararın ardından bir süre eşinden ayrı yaşayan Hatun Bulut, daha sonra yanında 12 yıldır temizlik görevlisi olarak çalıştığı Bursa Barosu'na kayıtlı Avukat Berrin Bayam'ın evinde kalmaya başladı.

Olay günü Şükrü Bulut, Avukat Bayam'ın Bademli Mahallesi'ndeki evine gitti. Şükrü Bulut'un evin açık mutfak kapısından içeri girdiğini gören Bayam, dışarı çıkmasını söyledi. Bulut, yanındaki ruhsatsız tabancayla önce Avukat Bayam'a ardından araya giren Hatun Bulut'a ateş edip kaçtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bayam ve Bulut, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Avukat Berrin Bayam, bir süre tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürürken, daha sonra koltuk değneklerinin desteğiyle yürüyebildi. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan Şükrü Bulut, "Eşim hakkında dedikodular duydum. Konuşmak için çalıştığı eve gittim. Tartışmaya başlayınca sinirlerime hakim olamadım. Yanımda getirdiğim tabancamı çıkararak boşanma aşamasındaki eşimle, patronuna ateş ettim" dedi. Adliyeye sevk edilen Şükrü Bulut, tutuklandı.TUTUKLU SANIK TAHLİYE İSTEDİBursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanık Şükrü Bulut hakkında, eşi Hatun Bulut ile Avukat Berrin Bayam'a yönelik 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'konut dokunulmazlığını bozmak' suçlarından, 2 kez ömür boyu hapis cezası ile 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hatun Bulut ile Berrin Bayam'ın, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istediği yargılamaya devam edildi. Karar aşamasına gelen duruşmaya, tarafların avukatları, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Hatun Bulut'un katılmadığı duruşmada, Bursa E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan tutuklu sanık Şükrü Bulut, verdiği ifadesinde, amacının kimseyi öldürmek olmadığını söyledi. "Olay anında cebimde 4 yedek mermi vardı. İsteseydim onları da kullanırdım" diyen Bulut, tahliyesini istedi.'CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'Duruşmada söz olan Avukat Berrin Bayam, "Sanık, beni ve eşi Hatun'u, tasarlayarak vurmak için evime geldi. İzinsiz evime girip, önce bana iki el ateş etti. Salona doğru kaçmakta olan eşini de başından vurdu. Eşi yere düşünce bir daha ateş etmedi. Ben yere düştüğümde öldüğümü düşünerek gitti. Sanığın kamu görevlisine karşı işlediği bu suçtan cezalandırılmasını istiyorum" dedi.MAHKEME İNDİRİM VE TAHRİK UYGULAMADI

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Şükrü Bulut'a, Berrin Bayam ile Hatun Bulut'a 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan, iki kez ömür boyu hapis cezası verdi. Suçun, teşebbüs aşamasında olmasını dikkate alan mahkeme, cezayı 14'er yıldan 28 yıla düşürdü. Mahkeme Şükrü Bulut'a ayrıca, 'konut dokunulmazlığını bozmak'tan da 6 ay hapis cezası verdi.


Şükrü Bulut, Mahkeme, Bursa, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşi ve yanında çalıştığı avukatı yaraladı, 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi ve yanında çalıştığı avukatı yaraladı, 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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