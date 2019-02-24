Son Dakika Haberleri: Eşi Yokken Evine Gelen Adamı Av Tüfeğiyle Öldürdü

Eşi Yokken Evine Gelen Adamı Av Tüfeğiyle Öldürdü

42 dakika önce

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi Leyla U. (37), iddiaya göre, gece vakti eşi olmadığı sırada evine gelen Durmuş Tayyar'ı (38) av tüfeğiyle öldürdü.

Eşi Yokken Evine Gelen Adamı Av Tüfeğiyle Öldürdü, System.String[]
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi Leyla U. (37), iddiaya göre, gece vakti eşi olmadığı sırada evine gelen Durmuş Tayyar'ı (38) av tüfeğiyle öldürdü.

Korkuteli'ne bağlı Dereköy Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre kocası evde olmadığı sırada Leyla U.'nun evine gelen Durmuş Tayyar, konuşmak istediğini söyledi. Durmuş Tayyar'a karşı çıkan Leyla U., evinden uzaklaşmasını istedi. Tayyar bunu reddederken, evdeki av tüfeğini alan Leyla U. arka pencereden çıkarak, kapıya doğru yöneldi. Leyla U., evin kapısında bekleyen Durmuş Tayyar'ın başına tüfekle bir el ateş etti. Durmuş Tayyar olduğu yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Durmuş Tayyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir süredir eşinden ayrı yaşadığı ve 1 çocuğu olduğu belirtilen Durmuş Tayyar'ın cenazesi morga konulurken, Leyla U. ise jandarma tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:23 Kaynak: DHA

Antalya, Korkuteli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü İş Adamını Öldürüp Parasını Alan Anne-Oğul Böyle Kaçtı

Eğlence Kulübünde Karşılaştığı Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 2 Yaralı Annesi Tatile Giden 3 Yaşındaki Çocuk, Evde Açlıktan Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 12:05:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşi Yokken Evine Gelen Adamı Av Tüfeğiyle Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]