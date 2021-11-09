ESİAD Başkan Kurt'u ziyaret etti - Son Dakika

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, siyaset ve iş dünyasından misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Kurt ile Işık bir süre kent gündemi ile ilgili sohbet etti. Başkan Kurt'a yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerini tanıtan Işık, yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı. Gerçekleştirecekleri projelerde Odunpazarı Belediyesi ile işbirliği yapmayı istediklerini vurgulayan Işık, kendilerine verdiği destek ve konuk severliği için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

ESİAD Başkanı Kenan Işık ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, ESİAD ile işbirliklerinin devam edeceğini vurguladı. Odunpazarı Belediyesi'ni katılımcı bir yönetim anlayışı ile yönettiklerinin altını çizen Başkan Kurt, bu nedenle de sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliğinin önemli olduğunu söyledi. Başkan Kurt, Işık ve ekip arkadaşlarına çalışmalarında başarılar diledi.