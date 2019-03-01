Son Dakika Haberleri: Esiad'da İsim Değişikliği

Esiad'da İsim Değişikliği

36 dakika önce

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD), 21'inci Olağanüstü Genel Kurulu'nda isim değişikliğine gitti.

Esiad'da İsim Değişikliği, System.String[]
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD), 21'inci Olağanüstü Genel Kurulu'nda isim değişikliğine gitti.

ESİAD'dan yapılan açıklamaya göre, derneğin adı, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla değiştirilerek, "Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği" oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, kadının iş yaşamında daha fazla yer almasının ekonomiye büyük katkılar sağlayacağını belirterek, "Sadece iş yaşamında değil siyaset de dahil olmak üzere hayatın her alanında kadının rolünün artması için dernek olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Unutmamalıyız ki tek kanatla uçmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda 2019 yılında değişik projelere imza atacaklarını da bildiren Sivri, ESİAD'ın Global Compact Kadının Güçlenmesi İzmir Platformunun yürütücüsü olduğunu, bu projenin lansmanının da 5 Mart'ta düzenlenecek "İşyerinde Kadının Güçlenmesi Zirvesi" ile yapılacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:29 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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