ESİAD'dan ihracatı durduran konteyner krizine çözüm çağrısı - Son Dakika

Pandemi şartları nedeniyle gemilerin günlerce limanlarda kalması, Çin ve ABD'nin, ülkelerinden boş konteyner çıkışına izin vermemesi ve bazı ülkelerin konteyner stoklaması nedeniyle sorun aylardır devam ederken, ihracatçılar sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.

Pandemi döneminde bile var güçleri ile üretim yaparak, ülkelerine katma değer kazandıran ihracatçıların uzun süredir konteyner krizi ile karşı karşıya olduklarını belirten ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, bu nedenle bazı ürünlerin ihracatının yapılamadığını söyledi.

Navlun arttı, ihracat geriledi

Sorunun sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını, ABD ve Çin'in ülkelerinden boş konteyner çıkışı yaptırmadıklarını belirten Karabağlı, "Pandemiyle birlikte dünya ticaretinin önemli bir bölümünün gerçekleştiği deniz yolunda 'boş konteyner krizi' başladı. Salgın nedeniyle gemilerin günlerce limanda beklemesi, ithalat ve ihracat dengesindeki değişim bu sorunu gündeme getirdi. Konteyner sorunu yüzünden navlun fiyatları son 1 yılda yüzde 300-400 arttı. Konteyner fiyatları 10-12 bin dolara ulaştı. İhracatçı bu maliyetleri karşılayamadığı için birçok sektörde ihracat yükleri limanlarda ve depolarda bekliyor. Bu kriz ihracatımızın da istenilen rakamlara ulaşmasını engelledi" dedi.

Fahiş fiyatların önüne geçilmeli

Sorunun çözümü için devletlerarası girişimlerin de yapılması zorunluluğun ortada olduğuna işaret eden Karabağlı, bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde ilgili bakanlarımız ile birlikte sorunu derinlemesine yaşayan sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi ve duruma el koyulması gerektiğini kaydetti. Lojistiğin zamanında gerçekleşmemesi nedeniyle önümüzdeki dönemde ihracatçıların pazarlarını kaybetme tehlikesi yaşadığını anlatan Karabağlı, "İhracatçı için lojistik çok önemli. Zamanında teslim ve maliyetlerin düşürülmesi önemli. Eğer zamanında ürününü gönderemezse, pazar kaybı kaçınılmaz olur. Türkiye'ye yeterli boş konteyner girişi yapılmıyor. ABD'de de ise kota var, boş konteyner çıkışı yaptırmıyor. Konteyner bulunamadığı için navlun fiyatları yükseliyor. Fahiş fiyatların önüne geçmek için devletin devreye girmesi gerekiyor. Çin'in de bu dönemde konteyner stokladığı belirtiliyor. Bunun önüne geçecek, ABD'nin de kota uygulamasını sona erdirecek devletlerarası girişimlerde bulunmak bir zorunluluk. Ancak akut dönemde, soruna kalıcı çözüm bulunabilinceye kadar, ihracata konteyner taşıma teşviki getirilmesi ve konteyner maliyetlerinin belirli bir kısmının Ticaret bakanlığı veya Ulaştırma bakanlığımızca karşılanması ihracatçıyı rahatlatacak ve bu nedenle zamanında teslim sorunu nedeniyle oluşabilecek olası pazar kayıplarının da önüne geçilmesine destek olacaktır." diye konuştu