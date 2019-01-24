Esidef Başkanı Mustafa Özkara'nın Fetö'den Yargılandığı Dava

İzmir
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, kapatılan Ege
ve Batı Akdeniz
Sanayici ve İşadamları Federasyonunun (ESİDEF) başkanı Mustafa Özkara
'nın yargılanmasına devam edildi.
İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Özkara ve avukatı hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı, sanık hakkında ByLock yazışma içerikleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu
(MASAK) raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi.
İddia makamı, bir önceki duruşmada verdiği Özkara'nın "terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasını tekrar etti.
Duruşma savcısı, MASAK raporunun sonuç kısmına değinerek, yasal ekonomik faaliyetler sonucunda elde edildiğine ilişkin tespit bulunmayan kaynağı belirsiz nakit varlıkların FETÖ tarafından sanık ve ortaklık payı olan şirketlere aktarıldığının değerlendirildiği, 3 milyon 690 bin lira, 2 bin 700 dolar, 536 bin 980 avronun bu vasıfta nitelendirildiğini ve bunların müsaderesi yönünde mütalaa verdi.
Sanık Mustafa Özkara, ByLock kullanmadığını savundu.
ByLock ve MASAK raporunu inceleyemediğini belirten Özkara, "Yeni gelmiş. Süre istiyorum. ByLock kullanmadım. 30 aydır tutukluyum. Somut olarak hangi fiilimin suç oluşturduğunu anlamış değilim. Tahliyemi istiyorum." dedi.
Sanık avukatı, gelen belgeleri incelemek için süre verilmesi talebinde bulunarak müvekkili hakkında delillerin toplandığını ve tahliyesini talep ettiklerini söyledi.
Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına ByLock yazışmaları ve MASAK raporlarını inceleyip savunma hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Operasyon
İzmir'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan, kapatılan ESİDEF'in başkanı Özkara, Fahri İzmir Konsolosluğunu yürüttüğü Kırgızistan
'a kaçmaya çalıştığı sırada 29 Temmuz 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı
'nda gözaltına alınmış, 11 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.
Özkara, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral
'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik tehdit mahiyetinde yaptığı konuşmayı dakikalarca ayakta alkışladığı görüntülerle gündeme gelmişti.
Cumhuriyet savcısı, Özkara hakkında "terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla dava açmıştı.