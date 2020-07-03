Esila Deniz'in düşüp yaşamını yitirdiği binanın iskanı alınmamış (2) - Son Dakika

Esila Deniz'in düşüp yaşamını yitirdiği binanın iskanı alınmamış (2)

TOPRAĞA VERİLDİGebze'de evinin salonunda oynadığı sırada yaslandığı salon penceresi dışındaki cam korkuluğun yerinden çıkması sonucu 4'ncü kattan düşerek hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Gebze'de evinin salonunda oynadığı sırada yaslandığı salon penceresi dışındaki cam korkuluğun yerinden çıkması sonucu 4'ncü kattan düşerek hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Esila Deniz'in cenazesi, Gebze Mezarlığı'nda ailenin akrabaları ve yakınlarının katıldığı sosyal mesafeye uyularak kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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ACILI ANNE: BİZ MÜTEAHHİDİN KURBANI OLDUK

Yasal olarak haklarını arayacaklarını söyleyen Esila'nın amcası Mehmet Emin Ay, "Çürük evler yapıyor müteahhitler. Allah'a havale ediyoruz. Ama yasal olarak da hakkımızı arayacağız. Yaptıkları camlar ve balkonların hepsi çürüktü. Benim yeğenim gitti" dedi.

Anne Ayşegül Ay ise, "Biz müteahhidin kurbanı olduk" diyerek gözyaşı döktü. Minik Esila Deniz'in cenazesinin toprağa verilmesinin ardından, acılı anne kızının elbisesini mezarın üzerine örttü.


Adli Tıp Kurumu, Gebze, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esila Deniz'in düşüp yaşamını yitirdiği binanın iskanı alınmamış (2) - Son Dakika

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