Esila'nın balona binme hayali gerçek oldu - Son Dakika

NEVŞEHİR Valisi İnci Sezer Becel'e mektup yazarak kendisini görmek ve balona binmek istediğini bildiren Esila Polat'ın (8) hayali gerçek oldu.

Öğretmenlerinin, kurayla herhangi bir ilin yöneticilerine mektup yazma ödevi verdiği Kayseri Hasan Polatkan İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Esila Polat'ın kurasında Nevşehir Valiliği çıktı. Polat, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e mektup yazarak balona binmek ve kendisini görmek istediğini ifade etti. Vali Becel de mektubunu okuduğu Esila ve ailesini Nevşehir'e davet ederek, balon hayalini gerçekleştirdi. Balona bindikten sonra Esila ile babası Yusuf, annesi Özlem ve kardeşi Mustafa Polat'ı makamında ağırlayan Vali Becel, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek hediyeler verdi. Geçen yıl NASA tarafından Hubble Uzay Teleskobu'nun 30'uncu yılı için düzenlenen yarışmada yaptıkları karton teleskopla dereceye giren Esila Polat, Vali İnci Sezer Becel'e atık malzemelerden yaptığı savaş uçağını hediye etti.