Son Dakika Haberleri: 'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi, cinayet 5 yıl sonra ortaya çıktı
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'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi, cinayet 5 yıl sonra ortaya çıktı

45 dakika önce

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro amirliği ekipleri 2014 yılında evinde ölü olarak bulunan A.Y.'nin ölümünü şüpheli buldu.

'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi, cinayet 5 yıl sonra ortaya çıktı, System.String[]
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro amirliği ekipleri 2014 yılında evinde ölü olarak bulunan A.Y.'nin ölümünü şüpheli buldu. Polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu 5 yıl önce 'Eşim evde balık ayran yedi, balık galiba bayattı ondan öldü" diyen F.Y.'nin sevgilisi ile A.Y.'yi boğarak öldürdüğünü belirledi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, A.Y., 31 Aralık 2014 tarihinde evinde ölü olarak bulundu. A.Y.'nin eşinin 'balık ayran yedi, balık bayattı ondan ölmüş olabilir' söyleminin ardından otopsisi yapılmadan defnedildi. A.Y.'nin çevresini araştıran Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ölümden şüphe ederek A.Y.'nin yattığı mezarın açılmasını istedi. A.Y.'nin cesedi ve toprak örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu inceleme yaparken Cinayet Büro Amirliği ekipleri de incelemelerini sürdürdü. Ölen A.Y.'nin eşi F.Y. ve yasak aşkı olduğu öne sürülen A.D. ile bu şahıslara yardım eden A.Y. hakkında cinayet şüphelisi olarak gözaltı kararı verildi. Mardin ve Hatay illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla F.Y. ve A.D. gözaltına alındı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden A.D ve F.Y., kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üçüncü şahıs A.Y.'nin ise yakalama emri ile arandığı, dolandırıcılık suçundan tutuklandığı öğrenildi.

A.Y.'nin eşi F.Y. ve yasak aşk yaşadığı A.D. tarafından boğularak öldürüldüğü öğrenildi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:26 Kaynak: İHA
Mardin, 3. Sayfa
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