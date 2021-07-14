'Eşime de vatan, millet için şehit olmak yakışırdı' - Son Dakika

15 TEMMUZ hain darbe girişiminde Gölbaşı'nda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Akif Altay'ın Isparta'da oturan eşi Gülsüm Altay, "Allah kötüye fırsat vermesin. Eşim vatan sevdalısı bir insandı. Bir ara görevi bırakmasını istediğimde 'Ne bu vatanı böyle bırakırım ne de bu devletimi bu şekilde bırakırım' cevabını aldım. Eşime de vatan, millet için şehit olmak yakışırdı" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, geçici görevle Isparta'dan Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı kadrosunda görevlendirilen ve darbecilerle Gölbaşı'nda çıkan çatışmada şehit olan Burdurlu Polis Memuru Akif Altay'ın Isparta'da oturan eşi Gülsüm Altay'ı ziyaret etti. Başdeğirmen çifti, Gülsüm Altay'ın şehit eşi için hazırladığı bölümü de inceledi.