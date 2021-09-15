Üye Girişi
'Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum' - Son Dakika

'Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum'

15.09.2021 11:23
'Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum', System.String[]

ANTALYA'da park yüzünden darp edildikten sonra hayatını kaybeden yüzde 90 bedensel engelli Mümin Kara'nın (58) ailesi, sanıklardan A.Y.'nin tutuklanmasını istedi.

ANTALYA'da park yüzünden darp edildikten sonra hayatını kaybeden yüzde 90 bedensel engelli Mümin Kara'nın (58) ailesi, sanıklardan A.Y.'nin tutuklanmasını istedi. A.Y.'nin kendilerini sosyal medyadan tehdit ettiğini söyleyen kendisi de bedensel engelli Emine Kara (50 "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 19 Şubat'ta, yüzde 90 engelli Mümin Kara, yüzde 40 engelli eşi Emine Kara, çocukları Fatma ve Bekir Kara ile evlerinin yanındaki işletme sahibi Nurettin Yaşar ve oğlu A.Y. ile park yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Nurettin Yaşar ile oğlu A.Y. Mümin Kara'yı dövmeye başladı. Sağ bacağını tutarak "Sağ bacağım sakat, oraya vurmayın" diyerek bağıran Kara, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Bu sırada Mümin Kara'nın dili boğazına kaçtı, eşinin ilk müdahalesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli baba ile oğlu gözaltına alınırken, Mümin Kara Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın kafatasında kırıklar oluştuğu belirlendi. Kara, hem engeli olan sağ bacağı hem de kırıklar nedeniyle ameliyat edildi. Ameliyat sonrası Kara, yoğun bakıma alındı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Mümin Kara, 28 Şubat'ta hayatını kaybetti.Olayın gerçekleştiği gün ifadeleri alınıp serbest bırakılan şüpheliler Nurettin Yaşar ile A.Y. ise 24 Şubat'ta savcının talebiyle tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Nurettin Yaşar, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı, oğlu A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kara'nın ölümü üzerine polis ekipleri, A.Y.'yi de 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan gözaltına aldı. Şüpheli, 28 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutukluluğa yapılan itirazın ardından A.Y. 16 Temmuz'da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.SAVCILIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak A.Y.'nin serbest kaldığı gün iddianame hazırladı. Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, tutuklu Nurettin Yaşar ile tutuksuz sanık oğlu A.Y.'nin tutuklanması ve haklarında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesi istendi. İddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, olayın araç parkı nedeniyle yaşandığına dikkat çekilerek, "Park eden araçlar, engelli Kara ve ailesinin eve giriş yolunu engellemektedir. Maktul ve ailesi, bu sebeple evine rahat girip çıkamamaktadır. Bundan dolayı da birçok kez taraflar arasında yaşanan tartışma zamanla husumete dönüştü" ifadelerine yer verildi.İFADE VERDİĞİ SIRADA İSTEK GELDİAdli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.Y., geçen günlerde iddiaya göre, Emine Kara'nın evinin önüne geldi. A.Y.'yi gören Kara, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Ertesi gün tekrar evin önünde A.Y.'yi gören Kara, bu kez cep telefonundan KADES uygulamasındaki butona bastı. Evin önüne gelen polis ekipleri, Kara'yı polis merkezine götürdü. Emine Kara, can güvenliği olmadığını belirterek ifade verdiği sırada oğlu Bekir Kara'nın sosyal medya hesabına A.Y. isimli kullanıcıdan arkadaşlık daveti geldi. Hesabın açıklama kısmında ise 'Ben kimseyi tehdit etmem. Her şey ansızın olur. Doğruyu söyleyin kurtulun' yazdığı görüldü.Bunun üzerine Bekir Kara da A.Y. hakkında şikayetçi oldu. Aynı hesaptan bir davet de Fatma Kara'ya gitti. Avukatları aracılığıyla A.Y.'nin serbest bırakılmasına da itiraz eden Kara ailesi, can güvenliklerinin olmadığını belirterek A.Y.'nin tutuklanmasını istedi.'ÇOCUKLARIMI DA KAYBETMEK İSTEMİYORUM'Çocukları için korktuğunu gözyaşları arasında anlatan Emine Kara "Can güvenliğim yok. Eşimi katleden kişilerden birisi, evimin önüne gelerek beni rahatsız ediyor. Çocuklarımı da kaybetmek istemiyorum. Evimin önüne geldiğinde gidip karakola şikayetçi oldum. Ertesi gün tekrar geldiğinde cep telefonumdan KADES uygulamasını kullandım. Polis ekipleri eşliğinde karakola gittim. Karakolda ifade verirken sosyal medyadan oğluma istek gönderdi. Hesabında ise tehditler yazıyordu. Benim iki çocuğum var. Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum" dedi.'İSTEK GÖNDEREN, SERBEST BIRAKILAN KİŞİ'Serbest bırakılan A.Y.'nin masum biri olmadığını söyleyen Bekir Kara ise "25 Ağustos günü şahıs hakkında şikayetçi olmak için beklediğimiz sırada sosyal medya üzerinden tehdit yazıları yazan bir hesaptan istek geldi. Ekran görüntüsünü alarak şikayette bulundum. Mahkemeden bu şahsın tekrar tutuklanmasını istedik. Bu kişi, öyle masum bir kişi değil. Benim babam 6 gün yoğun bakımda yattığında hiç uyanmadığını düşünüyorduk ama 4 kez uyanmış. Ciğerlerindeki kan nedeniyle uyutulmuş. Bu kanı da kaburga kırıkları oluşturmuş. Kaburga kırıklarının sahibi şu an bana istek gönderen ve serbest bırakılan kişi" diye konuştu.'BİZİM DE ÖLMEMİZ BEKLENİYOR'Aynı hesaptan kendisinden sonra kız kardeşine de arkadaşlık daveti gönderildiğini belirten Kara, "Müebbetle yargılanan bir adamı serbest bırakıyorsunuz. İkinci kez başvuruda bulunmak durumunda kaldık. Herhalde bizim de ölmemiz bekleniyor. Bu zamana kadar hep öldükten sonra işlem yapıldı. Bana istek gönderdiği hesapta ise 'Ben kimseyi tehdit etmem her şey ansızın olur. Doğruyu söyleyin kurtulun' yazıyor ve sonunda da bir tabut işareti vardı" ifadelerini kullandı.

'Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum'
'Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum'
'Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum'
'Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum'
'Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum'
'Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum'
'Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum'

Emine Kara, Engelli, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam 11:45 Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler 11:30 Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den cevap: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı 11:22 Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den cevap: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı
Aldatılan eşin tanık gösterdiği 'öteki kadın' mahkemede çark etti: Aramızda ilişki yok 11:18 Aldatılan eşin tanık gösterdiği 'öteki kadın' mahkemede çark etti: Aramızda ilişki yok Mısır basınında Fatih Terim'in Mohamed'i tehdit ettiği iddia edildi 11:03 Mısır basınında Fatih Terim'in Mohamed'i tehdit ettiği iddia edildi iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor 10:49 iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor
Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi 10:27 Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı 10:04 Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
11:36 Şanlıurfa'da şaşkınlık yaratan hırsızlık! Mağaza önünde duran cansız mankeni alıp gitti
11:29 Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler
11:27 Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor
11:22 Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den cevap: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı
11:19 EGM'den Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili duygulandıran belgesel
11:03 Mısır basınında Fatih Terim'in Mohamed'i tehdit ettiği iddia edildi
11:00 Son Dakika! Dolar 8,44 seviyelerinden alıcı buluyor
10:54 Son dakika: Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden alıcısıyla buluşuyor
10:49 iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor
10:46 Mert Hakan, "G.Saray'a gitmek istiyor haberine" isyan etti: Yalanın böylesi
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, Oyuncu İrem Helvacıoğlu, "Yaz şimdi başlıyor" diyerek mayolu pozunu paylaştı         
11:46
Şanlıurfa'da şaşkınlık yaratan hırsızlık! Mağaza önünde duran cansız mankeni alıp gitti Şanlıurfa'da şaşkınlık yaratan hırsızlık! Mağaza önünde duran cansız mankeni alıp gitti         
11:36
Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor         
11:27
Halk arasında şifalı sanılıyor ama hastalık yayıyor! İnsanlar mikroplu su için Muş'a akın ediyorlar Halk arasında şifalı sanılıyor ama hastalık yayıyor! İnsanlar mikroplu su için Muş'a akın ediyorlar         
11:19
Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar         
11:07
Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı         
10:57
Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim         
10:35
50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti         
10:17
BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor         
09:45
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "EXXEN'e üye olmak için 1.5 saattir uğraşıyorum" diyen Güntekin Onay'a ateş püskürdü         
22:34
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 11:51:38. #1.12#
SON DAKİKA: 'Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum' - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement