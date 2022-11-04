Sakarya'da eski eşinin çalıştığı iş yerini basan şahıs, "Eşimi nasıl çalıştırırsınız " diyerek iş yeri sahibi ile çalışanını vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da eski eşinin çalıştığı iş yerini basan şahıs, "Eşimi nasıl çalıştırırsınız " diyerek iş yeri sahibi ile çalışanını vurdu

04.11.2022 17:07

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, eski eşinin çalıştığı şarküteriye giden İbrahim K. adlı şahıs, "Eşimi nasıl çalıştırırsınız" diye bağırarak iş yeri sahibi F.Ç. ile çalışan M.Ç.'yi tabancayla vurdu. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alınırken, İbrahim K. da gözaltına alındı.

Sakarya'da bir süre önce boşanan ve yaklaşmaması için elektronik kelepçe takılan İbrahim K., eski eşinin çalıştığı şarküteriye geldi. İbrahim K., "Eşimi nasıl çalıştırırsınız?" diye bağırarak tabancayla ateş edip, iş yeri sahibi F.Ç. ve çalışan M.Ç.'yi vurdu. İbrahim K., daha sonra olay yerinden kaçtı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbarla iş merkezine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri de İbrahim K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İbrahim K.'nin, elektronik kelepçeyi çıkararak saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da eski eşinin çalıştığı iş yerini basan şahıs, 'Eşimi nasıl çalıştırırsınız ' diyerek iş yeri sahibi ile çalışanını vurdu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 BTP'nin ardından Mustafa Sarıgül de Millet İttifakı'na katılmak için harekete geçti
17:28 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de Amberin Zaman ile görüşmesi sosyal medyada tartışma yarattı
17:13 A Milli Takım'da şok gelişme! Stefan Kuntz gidiyor, Sergen Yalçın geliyor
16:48 Kaldırımda yürürken düşüp yaşamını yitirdi! Acı haberi alan aile, gözyaşlarına hakim olamadı
16:49 ABD'de ilginç olay! İhbar üzerine konteynere baskın düzenleyen ekipler bambaşka bir manzara ile karşılaştı
16:42 Sakarya'da eski eşinin çalıştığı iş yerini basan şahıs, "Eşimi nasıl çalıştırırsınız " diyerek iş yeri sahibi ile çalışanını vurdu
16:43 Eski Galatasaraylı Marcao'nun dünyası başına yıkıldı! Uzun süre yeşil sahalara çıkamayacak
16:14 Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da paralı dönem 7 Kasım'da başlıyor
14:55 Zonguldak'ta bir doktorun hesabını ele geçirip sahte rapor düzenlediler!
12:51 Sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşındaki çocukla ilgili acı gerçeği doktoru paylaştı: Beyni etkilenmiş, durumu çok kritik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 17:45:41. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da eski eşinin çalıştığı iş yerini basan şahıs, "Eşimi nasıl çalıştırırsınız " diyerek iş yeri sahibi ile çalışanını vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement