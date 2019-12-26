'Eşin gözaltında' yalanıyla 30 bin liralık altınını dolandırdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Eşin gözaltında' yalanıyla 30 bin liralık altınını dolandırdılar - Son Dakika

'Eşin gözaltında' yalanıyla 30 bin liralık altınını dolandırdılar

6 saat önce

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, 'Eşiniz gözaltına alındı' diyerek kandırdıkları Rukiye Bozkurt'un toplam 30 bin lira değerindeki altınını dolandırdı.

'Eşin gözaltında' yalanıyla 30 bin liralık altınını dolandırdılar, System.String[]

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, 'Eşiniz gözaltına alındı' diyerek kandırdıkları Rukiye Bozkurt'un toplam 30 bin lira değerindeki altınını dolandırdı. Jandarma, Bozkurt'un şikayeti üzerine 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çiftçi Süleyman Bozkurt'un (48) Çal'ın Aşağıseyit Mahallesi'ndeki evine dün öğle saatlerinde giden 2 kişi kapıyı çaldı. Kapıyı açan Bozkurt'un eşi Rukiye Bozkurt'a kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, iddiaya göre, "Eşiniz gözaltına alındı. Evinizdeki altınlar arasında çalıntı olanlar var. Bu nedenle incelenmek üzere bize vermeniz gerekiyor" dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan Rukiye Bozkurt, geçen Ağustos ayında 5 yaşındaki oğullarının sünnet merasiminde takılan toplam 30 bin lira değerindeki altınları bu kişilere teslim etti. Aradan 2 saat geçmesine rağmen eşinin eve dönmemesi üzerine Bozkurt, dolandırıldığını anladı. Eve dönen eşi Süleyman Bozkurt ile jandarmaya giden Rukiye Bozkurt, şikayetçi oldu. Jandarma, eşkali belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Süleyman Bozkurt, Jandarma, Çal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu
Özel kıyafetli kuyumcu hırsızı suçüstü yakalandı Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı

Son Dakika Haberleri
01:00 Şili Devlet Başkanı Pinera orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu - Son Dakika
00:56 GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
00:52 "BABA PARASI" GALA GÖSTERİMİNDE İZLEYİCİYLE BULUŞTU - Son Dakika
00:47 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı - Son Dakika
00:42 Fas: "İyi komşuluk politikası çerçevesinde Cezayir'e elimizi uzatıyoruz" - Son Dakika
00:35 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 01:06:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Eşin gözaltında' yalanıyla 30 bin liralık altınını dolandırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]