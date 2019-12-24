Eşin, iş arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmeleri haksız tahrik sayıldı - Son Dakika
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Eşin, iş arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmeleri haksız tahrik sayıldı

6 saat önce

KONYA'da eşi Saliha Gizem Tatlıser (27) ile eşinin iş arkadaşı Abdülkerim Ü.'yü (35), tabancayla vurarak yaralayan Zafer Tatlısert'e (29) verilen 21 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Eşin, iş arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmeleri haksız tahrik sayıldı, System.String[]

KONYA'da eşi Saliha Gizem Tatlıser (27) ile eşinin iş arkadaşı Abdülkerim Ü.'yü (35), tabancayla vurarak yaralayan Zafer Tatlısert'e (29) verilen 21 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, Saliha Gizem Tatlısert'in, Abdülkerim Ü. ile yaptığı telefon görüşmelerinin haksız tahrik indirim sayıldığı bildirildi.

Olay, 14 Eylül 2017 günü Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Zafer Tatlısert, olay tarihinden 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk eden eşi Saliha Gizem Tatlısert'in muhasebeci olarak çalıştığı fabrikaya motosikletle geldi. Kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıtan Tatlısert, eşinin odasına girdi.

Yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çıkartıp, Saliha Gizem Tatlısert'e peş peşe ateş etti. 4 kurşun isabet eden Tatlısert, ağır yaralandı. Aynı iş yerinde çalışan ve kurşunlardan biri başını sıyıran Abdülkerim Ü. de hafif yaralandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Tatlısert, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralı Adülkerim Ü. de tedavisinin ardından taburcu oldu. Olaydan sonra yakalanan Zafer Tatlısert, eşini çok sevdiği için kıskandığını ve eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Zafer Tatlısert, tutuklandı.

21 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4 Aralık günü yapılan karar duruşmasında Zafer Tatlısert'e, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza, 18 yıla indirildi.

Heyet, sanığın, eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine kanaat getirerek, cezayı 13 yıl 6 aya düşürdü.

Abdülkerim Ü.'ye yönelik  'kasten öldürme' suçundan da müebbet hapis cezası verildi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 11 yıla düşürülen ceza, haksız tahrik indirimiyle 8 yıl 3 aya çevrildi.

Tatlısert'e, daha önce de eşi, kayınpederi ve kayınbiraderine yönelik gerçekleştirdiği 'kasten yaralama' suçlarından ise 4 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.  Böylelikle Tatlısert, toplam 25 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İŞ ARKADAŞI İLE YAPTIĞI TELEFON KONUŞMALARI HAKSIZ TAHRİK SAYILDI

Mahkeme heyeti, cezayla ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, Zafer Tatlısert'e yapılan haksız tahrik indiriminin nedeni olarak Saliha Gizem Tatlısert ile iş arkadaşı Abdülkerdim Ü. arasında yapılan telefon görüşmeleri gösterildi. Kararda, "Eşler arasındaki sadakat yükümlülüğünün Türk Medeni Kanunu'nun 185'inci maddesinde düzenlendiği, yerleşik Yargıtay uygulamalarında boşanma kararı kesinleşinceye kadar devam ettiği ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışın haksız tahrik kabul edildiği, ikili arasında telefon görüşmelerinin sanığın eşinin kendisini aldattığını düşündürecek yoğunlukta olduğu, bu nedenle aldatıldığını düşünen sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği kanaatine varılmakta, sanık hakkında Saliha Gizem Tatlısert ve Abdülkerim Ü.'ya yönelik 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dolayı verilen cezadan indirim yapılmıştır" denildi.

Abdülkerim Ü., bu iddialarla ilgili olarak Saliha Gizem Tatlısert ile aralarında geçen telefon konuşmalarının genellikle işle alakalı olduğunu, Tatlısert'in sınavlara hazırlandığını, zaman zaman kendisini arayarak sorular sorduğunu, aralarında duygusal bir arkadaşlık olmadığını öne sürmüştü.


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:32 Kaynak: DHA
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