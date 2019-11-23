Son Dakika Haberleri: Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası intihar etti
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Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası intihar etti

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 2 çocuk babası Ercan S. (38), evinde kendisini iple pencere korkuluğuna asarak yaşamına son verdi.

Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası intihar etti, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 2 çocuk babası Ercan S. (38), evinde kendisini iple pencere korkuluğuna asarak yaşamına son verdi.

Turgutlar Mahallesi Akşemsettin Sokak'taki evinde yalnız oturan, eşinden ayrı yaşayan Ercan S.'den bir süredir haber alamayan komşuları şüphelenince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Saat 17.30 sıralarında eve giden ekipler, bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Ercan S.'yi pencere korkuluğuna iple asılı halde hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ercan S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Ercan S.'nin, intihar ettiği anlaşıldı. Ercan S.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:22 Kaynak: DHA
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