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Son Dakika 3. Sayfa Eşinden ayrılan genç yazılımcı intihar etti

Eşinden ayrılan genç yazılımcı intihar etti

1 saat önce

Eşinden ayrılan genç yazılımcı intihar ettiİSTANBUL - Beylikdüzü'nde eşinden ayrıldığı için bunalıma giren 27 yaşındaki yazılım mühendisi, gece yakınlarına mesaj attıktan sonra pompalı tüfekle intihar etti.

Eşinden ayrılan genç yazılımcı intihar etti

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde eşinden ayrıldığı için bunalıma giren 27 yaşındaki yazılım mühendisi, gece yakınlarına mesaj attıktan sonra pompalı tüfekle intihar etti.

Olay, Beylikdüzü Barış mahallesinde meydana geldi. Bir sene önce eşinden ayrılan Mert Eden'den(27), dün gece yakınlarına mesaj attıktan sonra bir daha haber alınamadı. Sabah kaldığı eve gelen yakınları Mert Eden'in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık

ekipleri, Eden'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, eve gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Eşinden ayrılan genç yazılımcı intihar etti

Beylikdüzü, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:59 Kaynak: İHA
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