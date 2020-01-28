Eşinden ayrılan pideci intihar etti - Son Dakika
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Eşinden ayrılan pideci intihar etti

6 saat önce

Eşinden ayrılan pideci intihar ettiİZMİT'te, eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren pide restoranı işleten Mehmet Çelik (36), evde kendisini doğal gaz borusuna asarak intihar etti.

Eşinden ayrılan pideci intihar etti

İZMİT'te, eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren pide restoranı işleten Mehmet Çelik (36), evde kendisini doğal gaz borusuna asarak intihar etti.

Olay, İzmit Akarca Mahallesi Kar Çiçeği Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Eşiyle bir süre önce ayrılan ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen Mehmet Çelik, bir arkadaşı ile birlikte kaldığı evde kendisini asarak intihar etti. Sabah saatlerinde Çelik ile görüştükten sonra evden ayrılan arkadaşı A.A.(41), saat 11.00 sıralarında eve geri döndüğünde Mehmet Çelik'i mutfaktaki doğal gaz borusuna ipte asılı halde buldu. Aldığı bıçak ile ipi kesen A.A., daha sonra 112 Acile haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Mehmet Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Polisin çalışmasının tamamlanmasının ardından Çelik'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşinden ayrılan pideci intihar etti

Mehmet Çelik, Akarca, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:10 Kaynak: DHA
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