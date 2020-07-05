Eşinden ayrıldı, otomobiline "Kaynanam Bediha'dan kurtuldum" yazdırdı - Son Dakika

Eşinden ayrıldı, otomobiline "Kaynanam Bediha'dan kurtuldum" yazdırdı

- Eşinden ayrıldı otomobiline "Kaynanam Bediha'dan kurtuldum" yazdırdı Osmaniyeli Hüseyin Çıtırık, karısından ayrılmasına sebep olarak gösterdiği kaynanasına ilginç bir tepki gösterdi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Hüseyin Çıtırık, eşinden ayrılmasına sebep olarak gösterdiği...

- Eşinden ayrıldı otomobiline "Kaynanam Bediha'dan kurtuldum" yazdırdı

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Osmaniyeli Hüseyin Çıtırık, karısından ayrılmasına sebep olarak gösterdiği kaynanasına ilginç bir tepki gösterdi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Hüseyin Çıtırık, eşinden ayrılmasına sebep olarak gösterdiği kaynanasına tepki olarak otomobilinin arka camına "Kaynanam Bediha'dan kurtuldum" yazdırdı.

2 buçuk yıldır evli olan Hüseyin Çıtırık, eşi Rabi Çıtırık'tan boşandı. Genç adam, boşandığı gün mahkemeden çıkar çıkmaz eşinden boşanmasına sebep olarak gösterdiği kaynanası Bediha T'ye tepki için otomobilinin arka camına "Kaynanam Bediha'dan kurtuldum" yazdırdı. Boşanmasının tek sebebinin kaynanası olduğunu söyleyen Hüseyin Çıtırık "Biz 2 buçuk yıldır evliydik. Evliliğimiz gayet güzel ve mutlu şekilde devam ediyordu. Ancak kaynanam Bediha T. hurafelere inanıyor, büyüler muskalar yaptırıyor, iftiralar atıyor. Bende kaynanamdan kurtulmanın mutluluğunu otomobilime böyle bir yazı yazdırarak buldum. Bacanağım var. Bacanağım öğretmen onu da eşinden 3-4 defa ayrılık derecesine getirdi. Baldızım var onu nişanlısından ayırdı. Ben eski kayınpederimden kaynanamı tedavi ettirmesini istiyorum. Eşimden ayrıldım kaynanamdan kurtuldum, bari tedavi olsun diğer bacanaklarım rahat etsin. Bu şekilde arabamla geziyorum. Soranlar oluyor bu yazı nedir diyorlar bende açıklamamı yapıyorum" şeklinde konuştu.

Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eşinden ayrıldı, otomobiline 'Kaynanam Bediha'dan kurtuldum' yazdırdı - Son Dakika

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