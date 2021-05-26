Evlilik tartışması cinayetle bitti! Genç kız, babasını acımadan bıçakladı - Son Dakika

Akşam saatlerinde Savrun Mahallesi, Derviş Paşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, eşinden boşanan 3 çocuk babası Sinan K., kızı Cennet K.'ya ikinci kez evlenmek istediğini anlattı.

EVLİLİK TARTIŞMASINDA BABA MEZARA KIZI CEZAEVİNE GİTTİ

Babı-kız tartışarak evden çıktı. Kapının önünde tartışma sürerken evliliğe karşı çıktığını belirten Cennet K., tekrar eve çıkıp mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde yığılan Sinan K., ihbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Sinan K., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SUÇ ALETİYLE TESLİM OLDU

Cennet K. ise suç aleti bıçakla birlikte polise teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.