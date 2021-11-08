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Yalova'nın Altınova ilçesinde 4 yıl önce özel işlerinden dolayı üretimden ayrılan eşinden sera bahçesini devralan 40 yaşındaki Emine Polat, yetiştirdiği çiçekleri satarak geçimini sağlıyor.

Altınova'da 2007 yılından itibaren çiçek seralarında çalışan 2 çocuk annesi Polat, özel işleri nedeniyle sera bahçesini kapatmak isteyen eşinden 4 yıl önce işletmeyi devraldı.

4 yıldır sera bahçesini başarıyla işleten Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, işini severek yaptığını belirterek, çevredeki kadınların da bölgedeki serada çalışarak aile bütçelerine katkı sağladığını söyledi.

Polat, "Eşim tarafından kurulan çiçek serasıyla 4 yıldır ben ilgileniyorum. Yetiştirdiğimiz çiçekleri büyük marketlere ve pazarlara veriyoruz. Serada bayan arkadaşlarımız ile beraber çalışıyorum. Çalıştığım zaman zorlandığım yerler oluyor ama severek bu işi yaptığım için tüm zorlukların üstesinden geliyorum. Tüm kadınlarımıza bu işi tavsiye ediyorum." dedi.