Eşinden Elif'e doğum günü sürprizi! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Eşinden Elif'e doğum günü sürprizi! - Son Dakika Magazin

Eşinden Elif'e doğum günü sürprizi!

6 saat önce

Elif, Fatih Beyin kendisini stüdyoya çağırmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Eşinden Elif'e doğum günü sürprizi!, System.String[]

Elif, Fatih Beyin kendisini stüdyoya çağırmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yarıştığı mutfak büyük bir özenle süslenmişti. Gözleri dolmaya başlayan Elif, kaynanası Çiğdem Hanımın hediyesi ile daha da duygulandı. Çiğdem Hanım, kendi kaynanasının 30 yaş doğum gününde taktığı kolyeyi Elif'e taktı. Manevi değeri olan hediye Elif'i çok mutlu etti. Sonrasında stüdyoya Elif'in eşinin mutfağı nasıl süslediği izlettirildi. Elif, tekrar gözyaşlarına boğuldu. Balonların içindeki duygusal şiirleri okuduktan sonra gözleri kamaştıran son hediyesini açtı. İçinde tek taş olan güzel bir yüzük bulunuyordu...


Fatih, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:59 
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