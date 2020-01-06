Eşinden gelen mesaj Burçin'i şoke etti! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Eşinden gelen mesaj Burçin'i şoke etti! - Son Dakika Magazin

Eşinden gelen mesaj Burçin'i şoke etti!

6 saat önce

Burçin, evlendikten sonra kaynanası Özden Hanımlara ait evde oturduklarını söylemişti.

Eşinden gelen mesaj Burçin'i şoke etti!, System.String[]

Burçin, evlendikten sonra kaynanası Özden Hanımlara ait evde oturduklarını söylemişti. Tapusunun hala onların üzerinde olduğunu ve oğlunun üzerine yapılmasının doğru olacağından bahsetmişti. Gelin ve kaynanalar bu konu üzerine büyük tartışmalar yaşamıştı. Hal böyleyken tartışmaya son noktayı Buçin'in eşi Burkay Bey gönderdiği mesajıyla koymuş oldu. İşte o mesaj...


Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İngiliz model Elizabeth Hurley, cesur pozlarıyla dikkat çekti
Ünlü model Bella Hadid, bikinili pozunu paylaştı! Kusursuz fiziğiyle mest etti Ömür Gedik, 46 katlı gökdelenin çatısında klip çekti! "O sürede ölümü hissettim" Deniz Baysal ve Seçkin Özdemir, 'Hizmetçiler' ile ekranlara geri dönüyor

Son Dakika Haberleri
22:30 Aleyna Tilki'nin sevgilisi kesenin ağzını açtı! Servet değerinde hediye - Son Dakika Magazin
21:54 İngiliz model Elizabeth Hurley, cesur pozlarıyla dikkat çekti - Son Dakika Magazin
21:26 Ünlü model Bella Hadid, bikinili pozunu paylaştı! Kusursuz fiziğiyle mest etti - Son Dakika Magazin
20:14 Şengül Boybaş, herkesin merak ettiği 'Atiye' karakterinin doğuşunu anlattı - Son Dakika Magazin
19:46 Brad Pitt ve Jennifer Aniston sadece arkadaşlar! - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 22:40:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşinden gelen mesaj Burçin'i şoke etti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]