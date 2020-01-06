Eşinden gelen mesaj Burçin'i şoke etti!
6 saat önce
Burçin, evlendikten sonra kaynanası Özden Hanımlara ait evde oturduklarını söylemişti.
Burçin, evlendikten sonra kaynanası Özden Hanımlara ait evde oturduklarını söylemişti. Tapusunun hala onların üzerinde olduğunu ve oğlunun üzerine yapılmasının doğru olacağından bahsetmişti. Gelin ve kaynanalar bu konu üzerine büyük tartışmalar yaşamıştı. Hal böyleyken tartışmaya son noktayı Buçin'in eşi Burkay Bey gönderdiği mesajıyla koymuş oldu. İşte o mesaj...
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:27
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