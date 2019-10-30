Eşinden şiddet gördü, 4 çocuğu ile birlikte evden kaçtı

Resmi nikahsız yaşadığı eşinden şiddet gören kadının yardım çığlığı:

-"Ölmemek için ne yapacağımı bilmiyorum, maddi olarak yardım istiyorum"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kadın, nikahsız yaşadığı madde bağımlısı eşinin uyguladığı şiddete dayanamayarak 4 çocuğu ile evden kaçtı. Eşinin izini tekrar bulduğu talihsiz kadın, ölmek istemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Diyarbakır'da 8 yıl önce sevdiği adama kaçarak nikahsız yaşamaya başlayan R.A.'nın bu birliktelikten 4 çocuğu dünyaya geldi. R.A.'nın eşi F.V., iddiaya göre 3 yıl önce uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Bu süreçte çocukları ile birlikte şiddet gören R.A.'nın peşini olumsuzluklar bırakmadı. Cilt kanserine yakalanan talihsiz kadın, bir süre sonra görme kaybı yaşamaya başladı. Eşinin şiddet uygulamasına ve ölüm tehditlerine dayanamayan R.A., çocuklarını da alarak evden kaçtı.

Çocuklarının babası, kaldığı evin adresini de öğrendi

Önce ailesine sığınan R.A., resmi nikahsız eşinin ailesini de tehdit etmesi üzerine sığınma evine, ardından da buradan ayrılıp kimsenin bilmediği bir yere yerleşti. Kaldığı evin adresini öğrenen eski kocası, R.A.'nın kaldığı apartmana gelerek burada bulunan komşuları da rahatsız edince kadın çaresiz bir şekilde ne yapacağını şaşırdı. Görme kaybı ile ilgili olarak hayırsever bir kuruluş tarafından ameliyatı yapılan 4 çocuk annesi R.A., tedavisinin sürdüğünü, maddi imkansızlıklar yaşadığını ve ölmemek için ne yapması gerektiğini bilmediğini söyledi.

"Geçtiğimiz hafta yine kapıma dayandı"

Eski eşinin kendisini her gün ölümle tehdit ettiğini kaydeden 4 çocuk annesi R.A., eski eşinin her gün kapısını çaldığını dile getirdi. R.A., "O kadar çok zor durumdayız ki şuanda çocuklarımla birlikte gerçekten ölmemek için ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Bize yardımcı olsunlar gereken cezayı alsın. Geçtiğimiz hafta yine kapıma dayandı, sabah ve akşam binanın içinde kalıyor, uyuşturucu kullanıyor. O kadar çeşitli bir hal almış ki komşularım bu durumdan rahatsızlık duyduğu için beni binadan atmak istiyorlar. Bütün komşularım kapıma geldiler ve' biz bu durumu kabul etmiyoruz' dediler. Bütün ailem tehdit altında olduğu için onlarda yanıma gelip gidemiyorlar" dedi.

"Çocuklarımın genel ihtiyaçlarını karşılayamıyorum"

Gözlerinin görmesi için hayırsever bir kuruluş tarafından özel bir hastanede tedavisi yapıldığını ve 3 ila 6 ay arasında görmeye başlayabileceğini belirten acılı anne, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şuanda tedavim devam ettiği için göremiyorum. Doktorlar 3 ila 6 ay arasında bir süre tanıdı. Bu süre içerisinde ne kadar görebileceğimi onu da bilmiyorum ama inşallah görürüm. Doktorum umutlu konuşuyor ve maddi açıdan çok sıkıntıdayım. Çocuklarımın genel ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Hastaneye ve okula gidiş gelişte benim için büyük bir problem oluyor. Maddi olarak sıkıntıda olduğundan kaynaklı olarak birçok siyasi parti yetkililerinden telefon geldi ve yardımcı olacağız dediler, fakat hiçbiri geri dönüşüm yapmadılar. Şuanda çok zor durumdayım bana maddi açıdan yardım edecek çocuklarımın geleceği için hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyorum."