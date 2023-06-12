Eşinden şiddet gören kadından, evinin önüne barikatlı çözüm! - Son Dakika
Üye Girişi

Eşinden şiddet gören kadından, evinin önüne barikatlı çözüm!

12.06.2023 11:25

Eyüpsultan'da yaşayan Dilek Acu, imam nikahı ile birlikte yaşadığı ve alkol bağımlısı olduğu ileri sürülen Ahmet Çelik'ten şiddet gördü. Kendini korumak için evinin önüne barikat kuran Acu, Çelik'in evinin kamera sistemlerini parçaladığını ve bıçakla saldırdığını iddia etti. Yıllardır şiddete maruz kaldığını dile getiren Acu, Çelik'in ceza almasını talep etti.

İstanbul Eyüpsultan'da yaşayan Dilek Acu (41), 2009 yılında tanıştığı Ahmet Çelik ile dini nikah kıydı. Çiftin bu birlikteliğinden 2010 yılında çocukları dünyaya geldi. Alkol bağımlısı olduğu öne sürülen Çelik, iddiaya göre eşine hamileyken şiddet uygulamaya başladı. Defalarca şikayetçi olan Acu, tehditlerine dayanamayıp doğum yaptıktan sonra Çelik'ten ayrıldı. Bu süre zarfında Acu, Çelik'ten tekrar şikayetçi oldu. Yaklaşık 10 yıl sonra 2020 yılında işsiz kalan Acu, Çelik'in ailesinin yaşadığı evin karşısında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir arazide, tek katlı bir ev yaparak kızıyla birlikte yaşamaya başladı.

CAN GÜVENLİĞİ YOK DİYE KIZINI DEVLETE TESLİM ETMİŞ

Çelik kendisiyle tekrar evlenmek istedi. Çift tekrar birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre Çelik, alkol kullandıktan sonra eşi ve kızına şiddet uyguladı. Kızını can güvenliği için çocuk esirgeme yurduna veren anne Acu, kendisi için de uzaklaştırma kararı talep etti. Yıllardır esir hayatı yaşadığını ifade eden Acu'nun evine taktırdığı kamera sistemi de Çelik tarafından parçalandı. Son olarak geçen hafta Dilek Acu'yu darbederek bıçakla kolunu çizdi. 9 Haziran'da uzaklaştırma kararı iptal edilen Acu, kendisini korumak için demir kapı yaptırdı, evinin önüne barikat kurdu. Acu, yıllardır yaşadığı kabus dolu günleri anlatarak, Çelik'in ceza almasını talep etti.

Eşinden şiddet gören kadın evinin önüne barikat kurdu

"TEDAVİ GÖRMESİNİ SÖYLEDİM"

Dilek Acu, yıllardır şiddete maruz kaldığını belirterek şunları söyledi: "2009 tarihinde Ahmet Çelik ile tanıştık. Kendisi bana resmi nikah yapmadı. Dini nikah ile birlikte yaşamaya devam ettik. Bir sene dolduktan sonra ben hamile kaldım. Daha sonra ben alkolik olduğunu öğrendim. Hamileyken şiddete uğradım, sabrettim. Çocuğum doğduktan sonra bir bakıcıya bırakırım kendim çalışırım diye düşündüm. Çocuğum doğduktan sonra birkaç ay daha birlikte yaşadık, sonra ayrıldım. Yıllar sonra ben, pandemi döneminde işsiz kaldım. İşsiz kalınca ailesinin evine yakın bir yerde depo gibi bir alanım vardı, tapusu olmayan işgalci olarak olduğum. Oraya geldim, annesine de sorarak kendime bir alan yaptım. Ben burayı yaptırınca kendisi gelip benimle barışmaya çalıştı. Kendisine tedavi görmesini söyledim, ortak bir çocuğumuz var.

Eşinden şiddet gören kadın evinin önüne barikat kurdu

"KAPIMDA BIÇAK BİLİYOR, 'SENİ KESECEĞİM' DİYOR"

Daha sonra bana ve kızına şiddet uygulamaya başladı. Ben de kendisini istemedim. Bu kez kendisi ve ailesinden şiddet gördüm. Yaklaşık 6 senedir süren davalarım var. Yakamı kurtarmak istiyorum. 'Kadına şiddet var' diyorlardı, ben inanamıyordum. 'Bir insan birini istemezse nasıl böyle bir şey yaşıyor' diye inanamıyordum. Ben işin içine girdikten sonra, gerçekten böyleymiş. Polis gelip ifadesini alıyor, sonra serbest bırakıyorlar. Ben yediğim dayak ile, evimiz basılması ile kalıyorum. Artık bıktım, bu ülkede adalet yok mu' Gece evimin etrafını yumrukluyor. Elektrikleri kapatıp sus pus oturuyoruz. Polis gelince kaçıyor, 'Ben yapmadım' diyor. Kapımda bıçak biliyor, 'Seni keseceğim' diyor. Evime girerken saçlarımdan tuttu aşağıya kadar sürükledi. Bıçakla kolumu çizdi."

Eşinden şiddet gören kadın evinin önüne barikat kurdu

"BEN BİR ÖLÜ ADAYIYIM"

Dilek Acu, "Ben nefes almak istiyorum. Yaşama hakkımı kullanmak istiyorum. Kimseye bir borcum yok. Evime rahat girip çıkmak istiyorum. Belki bu benim vereceğim son röportaj, ben bir ölü adayıyım. Ben çocuğum için yaşamak istiyorum. Kimsem olmadığı için tepemde fink atıyor. Erkek adaleti olmamalı. Ben onun parasıyla geçinmiyorum. Benim evimin kapısının önüne baraka çaktılar. Benim camlarımı kaldırım taşlarıyla kırdılar. Kapım hapishane kapısı gibi. Kendimi korumak için kapıyı böyle yaptım, elektrik panolarımı kırdı. Ben burada gerçekten esaret altındayım" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Imam nikahi bir şeyleri gizlemek icin kadını hiçbir yükümlülük altına girmeden,yok sayarak sömürmek için yapılan bir yok hükmündeki durumdur. Çaresiz kadın için ölümdür,aşağılanmadır. Teslimiyettir. Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
500

Ahmet Çelik, Eyüpsultan, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Eşinden şiddet gören kadından, evinin önüne barikatlı çözüm! - Son Dakika


Son Dakika
17:41 UEFA Konferans Ligi'nde yılın golü seçildi! Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt'un finalist Fiorentina'ya attığı gol en iyi gole layık görüldü
17:37 Büyük gurur! Konferans Ligi'nde sezonun golü Süper Lig ekibinden
17:18 Merkez Bankası Başkanı Erkan, Amerikan şirketindeki görevinden ayrıldı
17:13 Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Amerikan şirketindeki görevinden ayrıldı
17:13 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rum kesimine "müzakere" masasına dönmek için şartı koştu: KKTC'yi tanımalısınız
17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rum kesimine "müzakere" masasına dönmek için şart koştu: KKTC'yi tanımalısınız
17:00 Ankara'da Sağanak Sonrası Arabalar Ağaçlara Bağlandı
16:58 Başkent'te sağanak sonrası tekne bağlar gibi araba bağladılar: Mansur başkanımız sayesinde
16:55 Beşiktaş, Ajax forması giyen Florian Grillitsch'i transfer etmek istiyor
16:51 Galatasaray istemişti! Ajax'ın yıldızı Süper Lig devine imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2023 17:54:53. #1.11#
SON DAKİKA: Eşinden şiddet gören kadından, evinin önüne barikatlı çözüm! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement