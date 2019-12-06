Son Dakika Haberleri: Eşinden şiddet gören kadının korunması için jandarma tedbir aldı
Son Dakika Güncel Eşinden şiddet gören kadının korunması için jandarma tedbir aldı - Son Dakika

Eşinden şiddet gören kadının korunması için jandarma tedbir aldı

6 saat önce

Ordu'dan eşinin şiddet uyguladığı gerekçesiyle Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan akrabalarının evine sığınan Tuğba Yiğit İnce'nin korunması için jandarma ekipleri tedbir aldı.

Eşinden şiddet gören kadının korunması için jandarma tedbir aldı, System.String[]

Ordu'dan eşinin şiddet uyguladığı gerekçesiyle Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan akrabalarının evine sığınan Tuğba Yiğit İnce'nin korunması için jandarma ekipleri tedbir aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlisi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ordu'dan gelip ilçeye yerleşen ve mahkemece önleyici tedbir kararı verilen genç kadının kaldığı evi ziyaret etti.

İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek, ocak ayında açtığı boşanma davasının sürdüğünü söyledi.

Öldürülme korkusuyla Tavşanlı'da yaşayan halasının evine sığındığını belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Eşimle 2017 yılında evlendik ve 14 ay birlikteliğimiz oldu. Bu süre içinde görmediğim şiddet kalmadı. Bu nedenle de boşanmaya karar verdim. Ama ailemin yanında kaldığım zaman tehdit nedeniyle korunmak amacıyla halam ve eniştemin yanında geldim. Boşanma davasını açtığım süreçte de çok şeyler yaşadım. Bir çocuğum var ve o da mağdur durumda. Polis ve jandarma bana sahip çıktı."

Yiğit, jandarma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin korunması için kendisine her türlü desteği sağladığını sözlerine ekledi.

Öte yandan jandarma ekiplerinin genç kadının boşanma sürecinde olduğu eşinden zarar görmemesi için bulunduğu adreste sürekli devriye gezdikleri belirtildi.

Jandarma, Tavşanlı, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı Ceren Özdemir'in katil zanlısı açık cezaevine "iyi hal" raporuyla geçmiş Ordu, Ceren'e ağladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:59:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşinden şiddet gören kadının korunması için jandarma tedbir aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]