Üye Girişi
Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı - Son Dakika

Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı

04.08.2021 11:17
Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı, System.String[]

MARDİN'de eşi H.İ.'den (54) şiddet gören N.İ. (34), Van'ın Erciş ilçesinde yakınların yanına sığındı.

MARDİN'de eşi H.İ.'den (54)  şiddet gören N.İ. (34), Van'ın Erciş ilçesinde yakınların yanına sığındı. Şiddet görüntülerinin bazı sosyal medya hesaplarında yayılması üzerine Van Valisi Mehmet Bilmez'in eşi Meral Bilmez, şiddet mağduru kadınla görüşüp, her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Vanlı N.İ, henüz 14 yaşındayken kendisinden 20 yaş büyük olan Mardin-Kızıltepeli H.İ ile görücü usulü ile evlendirildi. 20 yıldır evli olan N.İ.'ye, eşi tarafından defalarca şiddet uygulandı. Üzerine kuma getirilen N.İ, son olarak 17 Temmuz'da eşi H.İ tarafından çocuklarının gözü önünde darp edildi.  Vücudunda morluklar oluşan N.İ, polise giderek eşinden şikayetçi oldu. Korkudan çocuklarını da yanına alıp, arkadaşının evine sığınan N.İ, daha sonra ailesine haber verdi. Ailenin kendisine yol parası göndermesi üzerine N.İ., otobüsle Van'ın Erciş ilçesine gelerek bir yakınının yanına sığındı. N.İ 'nin darp edilmesi ile ilgili çocuklarının çektiği görüntüler ise sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görüntüleri gören Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez de hemen harekete geçti. Meral Bilmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yadımcısı Nesibe Yılmaz ile Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Terapisti Zübeyde Tezcan ile birlikte N.İ.'nin sığındığı eve gitti.  Meral Bilmez, eşinden şiddet gören N.İ ve çocukları için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

'EŞİM ÜZERİME KUMA GETİRDİ'DHA'ya konuşan N.İ,  defalarca kendisini darp eden eşinin, 5 yıl önce üzerine Faslı bir kadını kuma getirdiğini anlattı. Kendisin darp eden eşi H.İ.'ye boşanma davasını açacağını anlatan N.İ, şunları söyledi: "Ben 20 yıldır eşim H.İ ile evliyim. 9 çocuğum var. Şiddete maruz kaldım. 20 yıldır çocuklarım için katlandım bu adama. Benim can güvenliğim de yok. Adam beni çocuklarımla ve ailemle tehdit etti, hep sustum. Ama son şiddet olayında, beni öldüreceğini bildiğim için kaçtım. En son beni 17 Temmuz'da çocuklarımın gözü önünde darp etti. Saçımdan tuttu beni banyoya götürdü. 'Seni elektriğe bağlayıp öldüreceğim. Bıçakla seni keseceğim' diye tehdit etti .Sopayla başıma vurdu. Çocuklarımın sayesinde elinden zor kurtuldum. Evin bodrum katına inip saklandım. O sırada çocuklarım beni görüntülemişlerdi. Sonra aileme verdiler. Kız kardeşim polisi aradı. Polis gelene kadar da ben bodrum katında hiç çıkmadım. Polis ekipleri geldikten sonra ben evin bodrum katından çıktım. Her yerim kan içindeydi, vücudumda morluklar vardı. Beni Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Tedavi olup darp raporu aldım. Daha sonra da ifade için polis karakoluna gittim. Gittiğimde eşim hala oradaydı. Polis ekipleri, benden sığınma evinde kalmamı istediler. Ben, çocuklarımdan ayrı kalmak istemediğim için kabul etmedim. Can güvenliğim olmadığı için polis eşliğinde arkadaşımın evine gittim. Orada da ailemi aradım. Bana yol parası gönderdiler. Sonra da çocuklarımı yanıma alıp Van'ın Erciş ilçesine geldim" dedi.'ARTIK KADINLAR ÖLMESİN'Eşi H.İ.'nin 5 yıldır bir kadınla aşk yaşadığını ve kendisinin de durumdan haberi olmadığını anlatan  N.İ., şöyle devam etti:

"İnternet üzerinde tanıştığı Faslı bir kadını üzerime kuma getirdi. Kadına demiş ki; benim eşim yatalaktır, 3 çocuğum var, çocuklarıma bakamıyor.' Kadın da onunla 6 ay kaldıktan sonra terk edip gitti. 'Yaşlı da olsa kimi bulursam imzalı senetle kızlarını vereceğim' diye beni tehdit ediyordu. Görücü usulü ile evlendim. Ben sayın valimizin eşi Meral Bilmez hanımefendiye çok teşekkür ederim. Allah onun gibilerini başımızdan eksik etmesin. Şiddete uğrayan kadınlarımız sessiz kalmasın. Artık kadınlar ölmesin. Bizim de bir sahibimiz var, devletimiz bize sahip çıkıyor. Şikayetçi oldum, boşanma davamı da açacağım" diye konuştu.


Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı
Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı
Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı
Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı
Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı
Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı

Mehmet Bilmez, Mardin, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'nin Jordan'ı Ömer Faruk! NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı 11:15 Türkiye'nin Jordan'ı Ömer Faruk! NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecileri kapsayan zam önergesi kabul edildi 11:08 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecileri kapsayan zam önergesi kabul edildi Tiktok fenomenleri ile alkollü kişi arasında 'Taciz' kavgası! Ekipler kavgayı ayırmakta zorluk yaşadı 11:04 Tiktok fenomenleri ile alkollü kişi arasında 'Taciz' kavgası! Ekipler kavgayı ayırmakta zorluk yaşadı
Sergen Yalçın'la görüntülü konuştu! Teixeira, 10:54 Sergen Yalçın'la görüntülü konuştu! Teixeira, "Cumartesi İstanbul'dayım hocam" dedi 160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 10:34 160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum 10:25 Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum
Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı 10:19 Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı Fırsatçı satıcılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı 10:10 Fırsatçı satıcılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı

Son Dakika Haberleri
11:15 Türkiye'nin Jordan'ı Ömer Faruk! NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı
11:06 1500 yılkı atlarının yaşam alanı tehlikede! Antalya'da devam eden yangın Eynif Ovası'nı da sardı
10:56 Dolar yeni güne yatay seyirle başladı, 8,40'tan işlem görüyor
10:55 Kütahya'da panik! Çiçek hastalığı 4 köy ve 8 mahalleyi karantinaya aldırdı
10:53 Sergen Yalçın'la görüntülü konuştu! Teixeira, "Cumartesi İstanbul'dayım hocam" dedi
10:52 Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim
10:31 İstanbul'da yine taksici dehşeti! Tartıştıkları sürücü adayının yolunu kesip aracını yumrukladılar
10:29 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var
10:16 Tokyo'da boksta finale çıkan Busenaz Sürmeneli, yangın çıkaranlara seslendi: Biz bir ölür bin diriliriz
10:10 Fırsatçı satıcılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı
Tarım ilacını vitamin zannedip yediler! Yaşlı çift yaşamını yitirdi. Tarım ilacını vitamin zannedip yediler! Yaşlı çift yaşamını yitirdi.         
11:19
Yangınla mücadelede ekiplere yardımcı olan Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı Yangınla mücadelede ekiplere yardımcı olan Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı         
11:10
1500 yılkı atlarının yaşam alanı tehlikede! Antalya'da devam eden yangın Eynif Ovası'nı da sardı 1500 yılkı atlarının yaşam alanı tehlikede! Antalya'da devam eden yangın Eynif Ovası'nı da sardı         
11:07
Dolar yeni güne yatay seyirle başladı, 8,40'tan işlem görüyor Dolar yeni güne yatay seyirle başladı, 8,40'tan işlem görüyor         
10:57
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var         
10:30
Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı         
10:22
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Oyuncu Alperen Duymaz kendisine yazılan Oyuncu Alperen Duymaz kendisine yazılan "vatan haini" yorumuna sessiz kalamadı         
23:50
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Tanju Özcan gündemden düşmüyor! Tanju Özcan gündemden düşmüyor! "Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım" diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı         
20:37
Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
19:47
İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı         
18:44
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu         
18:11
3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu 3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu         
15:30
Azra'nın öldürüldüğü daire görüntülendi, katilin komşuları konuştu: Sesleri duydum, özel hayatıdır diye müdahale etmedim Azra'nın öldürüldüğü daire görüntülendi, katilin komşuları konuştu: Sesleri duydum, özel hayatıdır diye müdahale etmedim         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 11:28:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement