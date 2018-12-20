Eşinden ve İşinden Ayrılan Kadın İntihar Etti
3 saat önce
KAYSERi'de eşinden ve işinden ayrıldıktan sonra bunalıma girdiği iddia edilen Nilüfer K.(38), evinde başına tabancayla ateş ederek, yaşamına son verdi.
KAYSERi'de eşinden ve işinden ayrıldıktan sonra bunalıma girdiği iddia edilen Nilüfer K.(38), evinde başına tabancayla ateş ederek, yaşamına son verdi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında İldem Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük
Caddesi Akasya Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kısa süre önce eşinden boşanan ve işinden ayrılan Nilüfer K., evinin oturma odasında tabancayla başına bir el ateş ederek, yaşamına son verdi.. Evden gelen silah sesi üzerine komşuları polisi aradı. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından Nülifer K.'nin cesedi morga kaldırıldı. İntiharla ilgili soruşturmaya başlandı. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:38 Kaynak: DHA
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