Üye Girişi
Eşinden yadigar asmanın meyvelerini hayrına eşe dosta dağıtıyor - Son Dakika

Eşinden yadigar asmanın meyvelerini hayrına eşe dosta dağıtıyor

20.09.2021 11:07

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Memetali Gencer, 15 yılda iki katlı evinin ön cephesini tamamen saran, eşinden yadigar asmaya gözü gibi bakıyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Memetali Gencer, 15 yılda iki katlı evinin ön cephesini tamamen saran, eşinden yadigar asmaya gözü gibi bakıyor.

Gencer, 1973 yılında işçi olarak çalışmak için Almanya'ya gittikten 15 yıl sonra eşi Sevim Gencer'i de bu ülkeye götürdü.

Memetali Gencer, emekli olduktan sonra memleketine kesin dönüş yapmaya karar verdi.

Gencer çifti, 2006 yılında uçakla dönüş yaptıkları sırada yanlarında kavanoz içinde asma fidesi getirdi.

Evin önüne dikilen asma fidesi, zamanla büyüyerek ön cephesini sardı.

Asmanın bakımını ihmal etmeyen Memetali Gencer, yetişen üzümleri, 2006 yılında trafik kazasında kaybettiği eşinin hayrına eş dost ve akrabalarına dağıtmaya başladı.

Memetali Gencer, AA muhabirine, asma fidesini eşinin ısrarı üzerine getirdiklerini belirterek, "Hatta uçağa bineceğimiz esnada kendisine tekrar 'Hanım sen bunu ne yapacaksın, bunu nasıl götüreceksin?' diye sordum. Israrla, 'Ben bunu çok sevdim, götüreceğim' dedi ve ben de onu kıramadım. Uçakta kavanoz içinde kucağımızda getirdik." diye konuştu.

Ulaş'a geldiklerinde fideyi evin önüne diktiklerini anlatan Gencer, bir süre sonra da eşini trafik kazasında kaybettiğini söyledi.

Eşinden sonra fideye gözü gibi baktığını dile getiren Gencer, "Bakımını yaparken soğuk su vermiyorum, fenni gübre kullanmıyorum, sadece tabanına koyun gübresi atıyorum. İlaç da kullanmıyorum. Yaprakları üzümden daha kıymetli. Her bayramda sarmasını yapıp yiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Senede 6 metreden fazla uzuyor"

Gencer, eşinden yadigar fidenin 15 yıl içinde iki katlı evinin ön cephesini tamamen sardığına dikkati çekerek, "Senede nereden bakarsanız 6 metreden fazla uzuyor ama bir kısmını kesiyorum. Bana kalsa daha da uzar ama kızım pencereleri de kapatacağı için çok fazla uzamasını istemiyor." dedi.

Asmada yetişen üzümleri satmadığını, eş dost ve akrabalarına eşinin hayrına dağıttığını anlatan Gencer, şöyle devam etti:

"Asmayı görenler benden fide de istiyor. Yetiştirdiğim fideleri de tıpkı meyveleri gibi kim isterse ücretsiz veriyorum. Fide yetiştirmeye de şubat sonunda başlıyorum. Suyun içinde belli bir süre beklettikten sonra kökleşiyor ve ondan sonra da isteyenlere dağıtıyorum."

Eşiyle 44 yıl mutlu bir evlilik yaşadıklarını anlatan Gencer, "Onu hiçbir zaman unutmadım, her zaman da hatırlıyorum. Bu asma eşimden bana yadigar, ölünceye kadar da bakımını yaparak yetiştirmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Eşinden yadigar asmanın meyvelerini hayrına eşe dosta dağıtıyor
Eşinden yadigar asmanın meyvelerini hayrına eşe dosta dağıtıyor
Eşinden yadigar asmanın meyvelerini hayrına eşe dosta dağıtıyor
Eşinden yadigar asmanın meyvelerini hayrına eşe dosta dağıtıyor
Eşinden yadigar asmanın meyvelerini hayrına eşe dosta dağıtıyor

DOST Partisi, Almanya, Sivas, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eşinden yadigar asmanın meyvelerini hayrına eşe dosta dağıtıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı 12:15 Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler 12:07 Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi 11:49 Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk 11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak 11:26 TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor 11:21 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı 10:46 Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı 10:31 Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı

Son Dakika Haberleri
12:19 Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu
12:14 Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı
12:07 Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar
12:06 Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler
11:45 Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı
11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk
11:38 Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış
11:20 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor
11:12 Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 490 liradan alıcı buluyor
11:04 2006 yılından beri kullanılan sigara bırakma ilacı piyasadan toplanıyor
Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu         
12:20
Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar         
12:08
Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti         
12:04
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış         
11:38
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu         
11:24
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı         
10:40
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü         
08:08
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu         
23:13
Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri         
21:35
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi         
15:57
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 12:34:28. #1.12#
SON DAKİKA: Eşinden yadigar asmanın meyvelerini hayrına eşe dosta dağıtıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement