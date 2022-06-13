Eşine 2 gün boyunca işkence ederek öldüren adamın bu iddiası acılı aileyi çıldırttı: Başka birini yatak odamıza aldığını ve beni aldattığını söyledi

23 Eylül 2021 tarihinde Derince ilçesinde 3 yıl önce dünya evine giren Hatice Senem (23), anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet Senem ile tartışma yaşadı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Senem, 9 aylık bebeği olan eşi Hatice Senem'i darp ederek ölümüne sebep oldu. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Mehmet Senem ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Senem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 GÜN İŞKENCE ETMİŞ

Otopsi raporunda, Hatice Senem'in 2 gün boyunca feci şekilde işkence görerek darp edildiği ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirtildi. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, polis ekipleri tarafından Mehmet Senem'in evinde yapılan aramada, 60 santimetre uzunluğunda ahşap sopa, üzerinde kırmızı lekeler olan döner bıçağı, 10 tüfek fişeği ve 5 bin volt kapasiteli çalışır vaziyette elektroşok cihazı ele geçirildiği bilgisi yer aldı. Hakkında "Eşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Senem, taraf avukatları, aileler ve tanıklar katıldı.

"BAŞKA BİRİNİ YATAK ODAMIZA ALDIĞINI SÖYLEDİ"

Savunması için söz hakkı verilen sanık, suçlamaları kabul etmedi. 'Öldürme amacıyla hareket etmedim' diyen sanık Senem, 2017 yılında eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini iddia ederek, "Beni başka bir erkekle aldattığını öğrendim ancak daha sonra barıştık. 5 sene önce bu olay sebebiyle Muş'tan Kocaeli'ye taşındık. Olay tarihinde eve geldiğimde birinin evin mutfağından çıktığını zannettim. Cama bakmak istediğimde önüme geçti. Camdan dışarı baktığımda kimseyi görmedim. Eşime tokat attım, o da bana 'Adam mısın?' dedi. Muş'taki aldatma olayının gerçek olup olmadığını sorduğumda bana, başka birini yatak odamıza aldığını ve beni aldattığını söyledi. Kanepenin altında sopa ve bıçak duruyordu. Sopayı alarak eşimi darp ettim. İddianamede olduğu gibi şok aleti kullanmadım, bunu kabul etmiyorum. Daha sonra sopayı yere fırlattım. Banyoda ellerimi yüzümü yıkarken Hatice gelip sopayla sırtıma vurdu. Saçından tuttum, sopayı elinden aldım. O ara ayağı kaydı ve başı yere çarptı" dedi.

"VEFAT ETTİĞİNDEN HABERİM YOKTU"

Olay günü çocuğunun ağlama sesini duyunca eşi Hatice'yi bırakarak odaya gittiğini söyleyen Senem, savunmasına şöyle devam etti: "Çocukla ilgilendikten sonra mama yapmak için mutfağa gittiğimde Hatice'nin kanepede uzandığını gördüm. Benden su isteyince verdim ve üstünü örttüm. Gece bir kaç kez mutfağa gittiğimde kanepede uyuduğunu gördüm ancak yaşayıp yaşamadığını kontrol etmedim. Sabah çocuğumu arkadaşımın evine götürdüm. Daha sonra pazara çalışmaya gittim. Muş'a çocuğumla gidebilmek, bilet parası alabilmek için çalıştım. Sonrasında çarşıda polisler beni gözaltına aldı. Olaylar bu şekilde gerçekleşmiştir. Eşimin vefat ettiğinden haberim yoktu, onu darp etmem sebebiyle beni şikayet ettiğini düşünüyordum. Dağa çıkma, PKK'ya katılma gibi bir amacım yoktu. Yurt dışına çıkma planım vardı. Evde bulunan elektroşoku kesinlikle eşimin üstünde kullanmadım. Elektroşok cihazını kendini korusun diye eşime almıştım."

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Sanıktan şikayetçi olan Hatice Semen'in babası Hüseyin Kurban, "Bu canavar, bu katil. Hatice'nin başkasıyla konuştuğu iddiası yalandır. Mehmet Senem, PKK bayrağının altında elinde silahla fotoğraf çekerek beni tehdit etti. Biz de Kürt'üz ama o Türk bayrağını kimse yere indiremez. Senin gibi vatan haini değiliz. Bu bayrağın altında yaşıyoruz. Kendisi kızımı tasarlayarak öldürdü. Ameliyat olduğum gün benim kızımı öldürmüş. Kızımı aradığım zaman meşgule atıldı ve 'Ben seni sonra arayacağım baba' diyerek mesaj geldi. Mehmet Senem'i aradığımda ise beni engellemişti. Ben olaydan şüphelenip polise şikayette bulundum. Kızım bana Mehmet'in kendisini öldüreceğini söylediği için telefonumun açılmamasından şüphelendim. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"SİZİ DE Mİ VURAYIM?"

Duruşmada Hatice Senem'in ağabeyi Yusuf Kurban'ın ifadesi de dinlendi. Kurban, "1.5 yıl önce işten eve geldiğimde babamın ağladığını gördüm. Sebebini sorduğumda Mehmet'in Hatice'yi dövdüğünü söyledi. Mehmet'i arayıp neden kardeşimi dövdüğünü sordum. 'Sizi de mi vurayım? Kardeşinizi öldürüp çöp konteynerine mı, kapınıza mı atayım?' dedi" ifadelerini kullandı.

"HDP BİNASINA GÖTÜRMEMİ İSTEDİ"

Tanık olarak dinlenen Şehmus A. ise sanığın olay günü kendisini aradığını söyledi. Ş.A., "Sanık olay günü bana, 'Karım beni terk etti, çocuğu bırakıp gitti, çocuğuma birkaç gün siz bakar mısınız?' dedi. Daha sonra çocuğu eşime bıraktık. Mehmet eve giderek para alacağını söyledi, oradan da kendisini HDP binasına götürmemi istedi. HDP binasına götürdüğümde birileriyle Kürtçe konuştu, ancak ben Kürtçe bilmediğim için ne konuştuklarını anlamadım. Olay tarihinde sanık bana 'Diyarbakır'a gideceğim oradan da dağa çıkacağım' dedi. Uyuşturucu içtiği için söylediklerini pek önemsemedim. Olay günü polis bizi aldığında Mehmet'in uyuşturucu içmesi sebebiyle gözaltına alındığımızı sandım, eşini öldürdüğünü bilmiyordum" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, elektroşokun Hatice Senem üzerinde kullanıp kullanılmadığına dair adli tıp kurumundan istenilen raporun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Duruşma sonrasında basın açıklaması yapan Hatice Senem'in babası, sanığın en ağır cezayı alması için mücadele edeceğini söyledi. Acılı ailenin avukatı ise "Hatice Senem ağır şekilde işkenceye maruz bırakılıp, elektroşok cihazı ile öldürülüyor. Bunların her biri eziyet çektirerek insan öldürme suçudur. İndirim almak isteyen sanığın indirim almadan cezalandırılmasını sağlayacağız" dedi.