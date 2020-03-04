Eşine 6 kurşun sıkarak yaralayan sanık ben eşime çok düşkünüm - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşine 6 kurşun sıkarak yaralayan sanık ben eşime çok düşkünüm - Son Dakika

Eşine 6 kurşun sıkarak yaralayan sanık ben eşime çok düşkünüm

6 saat önce

Bahçelievler'de 5 Haziran 2019 tarihinde eşi Ayşe Gül Cora'ya (48) 6 kurşun sıkarak ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan Hasan Engin Cora'nın (53) savunma yaptı.

Bahçelievler'de 5 Haziran 2019 tarihinde eşi Ayşe Gül Cora'ya (48) 6 kurşun sıkarak ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan Hasan Engin Cora'nın (53) savunma yaptı. Eşine ve ailesine çok düşkün olduğunu öne süren Cora, saldırı anına ilişkin sözlü savunma yapmayarak yazılı savunma verdi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Engin Cora getirilirken, müşteki Ayşe Gül Cora ve taraf avukatları da katıldı.

BENİM TEK DERDİM EŞİMLE GÖRÜŞMEKTİ

Hasan Engin Cora savunmasında, mahkemeye daha önceden yazılı savunma sunduğunu belirterek 'Bu savunmamı tekrar ediyorum. Eşim, çocuklar ve onun ailesi hep beni suçladılar ancak suçlamaların hepsi yalan ve bu yalanlar ile olay bu aşamaya geldi. Ancak eşimi isteyerek vurma durumum söz konusu değildir. Eşim ablasının yanında farklı konuşuyor, ablasından ayrı ifadesi alınınca farklı konuşuyor. Kesinlikle kasten yaralama, tehdit, hakaret söz konusu değildir. Benim 2 yıldır tek derdim eşimle 15 dakika kadar görüşmekti, eşim sürekli benden kaçtı çocuklar da arada kaldı. Bunların anlattıklarının yüzde 20'si doğru olsa ben intihar ederim. dedi.

SALDIRI ANINI ANLATMADI

Eşiyle arasında cinsel problemler olduğunu öne süren Cora, 2004 yılında eşini aldattığını kaydetti. Çocuklarının kendisine iftira attığını iddia eden Hasan Engin Cora ailesine düşkün bir baba olduğunu ifade etti. Sanık Cora savunmasını şu şekilde sürdürdü 'Ben hayatımı çocuklarıma adadım. Onları dövdüğümü söylemeleri beni yaralıyor. Sanık Cora, saldırı anına ilişkin sözlü savunma yapmayarak, mahkemeye yazılı savunma sundu. Avukat beyanlarının alınmasının ardından son sözü sorulan sanık Cora 'Şu aşamada talebim yoktur dedi. Ara kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Eşine 6 kurşun sıkarak yaralayan sanık ben eşime çok düşkünüm

Bahçelievler, Hasan Engin, Ayşe Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:15 Kaynak: DHA
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