Eşine ait tüfek ateş aldı, kadın hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde aracın bagajında bulunan eşinin tüfeğini aldıktan sonra tüfeğin bir anda ateş alması sonucu vurularak hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:12 Kaynak: İHA
'nın Serdivan
ilçesinde aracın bagajında bulunan eşinin tüfeğini aldıktan sonra tüfeğin bir anda ateş alması sonucu vurularak hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kadının kocası ise olay sonrası gözaltına alındı.
Olay, saat 12.15 sıralarında Serdivan ilçesi Dağyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki K.S. ile 64 yaşındaki eşi N.S. sabah saatlerinde bahçelerine çalışmaya gitti. Öğle saatlerinde evlerine dönen karı-kocadan N.S., aracın bagajında bulunan ve eşi K.S.'ye ait olan markasız çift kırma tüfek ile birlikte meyve kovasını alarak evin girişinde bulunan merdivenin başına bıraktı. Dolu olan tüfeğin bir anda ateş almasıyla N.S. karın bölgesinden ağır yaralandı. Eşi K.S. tarafından özel bir hastaneye götürülen N.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Konu ile ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri ise K.S.'yi gözaltına aldı. - SAKARYA
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