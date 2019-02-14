Eşine Alacağı 'Sevgililer Günü' Hediyesinin Parasını Şehit Ailelerine Bağışladı

AFYONKARAHİSAR'da görevli Dr. Serdar Boztekin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşine alacağı hediyenin parasını şehit aileleri ve gaziler için bağışladı.

AFYONKARAHİSAR'da görevli Dr. Serdar Boztekin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşine alacağı hediyenin parasını şehit aileleri ve gaziler için bağışladı. Boztekin, "Eşime bağış makbuzunu hediye edeceğim" dedi.



Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Dr. Serdar Boztekin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve dernek üyelerini ziyaret etti. Dr. Serdar Boztekin, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla öğretmen eşi Nilgün Boztekin'e hediye alacağı parayı derneğe bağışladı. Dr. Boztekin derneğe bağışladığı paranın makbuzunu da eşine 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hediye edeceğini söyledi.



'EŞİME BAĞIŞ MAKBUZUNU HEDİYE EDECEĞİM'



Vatan ve millet sevdalısı olduğunu belirten Boztekin, şehit aileleri ve gazilerin her zaman başının tacı olduğunu söyledi. Boztekin, "Eşime 14 Şubat'ta hediye alacaktım. Kendisine de söyledim. Eşim de hediye almak yerine parayı şehit aileleri ve gaziler derneğine bağışlamamı istedi. Ben de olur dedim. Dernek başkanımız İsmail Bey'i, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ederek bağışımızı yaptık. Bağış makbuzumuzu da aldık. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşime bağış makbuzunu hediye edeceğim. Vatanımı, bayrağımı ve milletimi seviyorum. Vatanımız için ne yapsak azdır. Bu vatanı şehit ve gazilere borçluyuz. Bu vatan olmasa ne aşk, ne sevgi ne de aile olur. Her şey bu vatan ve milletimiz için" dedi.



'ÖNCE ŞAŞIRDIK SONRA DUYGULANDIK'



Dr. Serdar Boztekin'in göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, en güzel Sevgililer Günü hediyesini aldıklarını vurguladı. Kumartaşlı, "Serdar Bey derneğimizi ziyaret etmek istedi. Bizler de kendisini ağırladık. Ziyaretinden büyük memnuniyet duyduk. Ziyareti esnasında eşine sevgililer gününde alacağı hediyenin yerine derneğe bağış yapmak istediğini söyledi. Bağış makbuzunu da eşine hediye olarak vereceğini ifade etti. İlk önce çok şaşırdık ve duygulandık. Bu hassas davranışı bizi çok mutlu etti. En güzel sevgililer günü hediyesini derneğimizden alarak eşine hediye edecek. Kendisine şahsım ve dernek üyelerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



- Afyonkarahisar

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