Üye Girişi
Eşine doğum günü hediyesi olarak İran sınırındaki okula kütüphane kurdu - Son Dakika

Eşine doğum günü hediyesi olarak İran sınırındaki okula kütüphane kurdu

23.11.2021 17:42

İstanbul'da yaşayan Nurcihan Avcı, kitapsever eşine doğum günü hediyesi olarak Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki okula kütüphane kurdu.

İstanbul'da yaşayan Nurcihan Avcı, kitapsever eşine doğum günü hediyesi olarak Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki okula kütüphane kurdu.

Beşiktaş'ın Nispetiye Mahallesi'nde yaşayan hayırsever Nurcihan Avcı, eşi Aycan Avcı'ya 50'nci yaş gününde sürpriz bir hediye vermek istedi.

Kitapları çok seven eşinin kırsaldaki bir okula kütüphane kurma hayalini gerçekleştirme karar alan Avcı, Türk Kütüphaneciler Derneğinden destek istedi.

Bunun üzerine kütüphanesi olmayan Çaldıran ilçesine 35 kilometre mesafede İran sınırında bulunan Yukarıdikme İlk ve Ortaokulu Müdürü Zeynalabidin Durgaç ile iletişime geçen Avcı, okula bir kütüphane kurma sözü verdi.

Milli Eğitim Bakanlığından gerekli izinleri aldıktan sonra çalışma başlatan Avcı, öğretmen ve idarecilerin de desteğiyle okulun kullanılmayan bir bölümünü eşinin isminin verildiği "Aycan Avcı Kütüphanesi"ne dönüştürdü.

İçine raflar, oyun grupları, çalışma masaları ve bilgisayar kuran Avcı, 5 bin kitap kapasiteli kütüphaneye ilk etapta 2 bin 500 kitap yerleştirdi.

"En uzak ve ulaşımı en zor olan bir yer seçtik"

Avcı, AA muhabirine, uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından kütüphaneyi öğrencilerin hizmetine açtıklarını söyledi.

Eşine doğum gününde en büyük hediyeyi vermenin heyecanını yaşadığını belirten Avcı, "Eşim kitapları çok seviyor. En büyük hayali kütüphanesi olmayan bir köy okuluna kütüphane kurmaktı. Ben de doğum gününde ona sürpriz yapmak istedim. Aylar önceden okulumuzla iletişim kurdum. Türk Kütüphaneciler Derneği'nden destek istedim. Uzun süren çalışmanın ardından kütüphanemizi kurduk. Açılışta da çocuk yazarı Defne Ongun Müminoğlu kitaplarını imzaladı." dedi.

Eşinin sürpriz karşısında çok sevindiğini anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"En uzak ve ulaşımı en zor olan bir yer seçtik. Zor olan şey güzel sonuçlar doğurdu. Bizim için çok farklı ve güzel bir duygu oldu. Çocukların kitaplarla kütüphaneyle buluşmalarını görmek inanılmaz bir duygu, tarif edilemez. Artık o köyde çok güzel bir umut var. O çocuklar çok okuyacaklar, bizler de onlarla gururlanacağız. Eşimin en büyük hayali de buydu. Bu da onun en mutlu günü oldu. Zaten o çocukların da çok ihtiyacı vardı. Kütüphanemiz 5 bin kitap kapasiteli ama şu an için 2 bin 500 kitap yerleştirdik. Kalan kitapları da en kısa zaman getirteceğiz. Destekleri için MEB Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili ve Kültür Bakanlığı Kütüphane Daire Başkanlığına çok teşekkür ederiz."

Avcı, kütüphanedeki kitaplardan faydalanan öğrencilerle de telefon aracılığıyla görüntülü görüşerek, onlara kitap okumanın önemini anlattı

"Kitap okuma oranı arttı"

Okul Müdürü Durgaç da 500 öğrencinin eğitim gördüğü 11 derslikli okulda kütüphaneye kavuşmanın heyecanını ve mutluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Durgaç, 35 metrekarelik kütüphane oluşturulduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz destek oldu. Nurcihan hanımla sürekli toplantılar yaptık. 3 masa, 13 raf ve bilgisayar masa kuruldu. Oyun grupları kurulacak. Daha önce kütüphanemiz yoktu. Şimdi kütüphanemiz var ve öğrenciler kitap okumak için can atıyor. Kitaplara müthiş bir talep var. Kitap okuma oranı arttı. Gerçekten çok dezavantajları olan bir yerdeyiz. Burayı etüt merkezi olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Türk Kütüphaneciler Derneği adına gönüllü olarak kütüphanede görev yapan Ceylan Demir de "Burası bir köy okulu. Çocuklara kitap sevgisi aşılamak istiyoruz. Bunun için eğitim veriyoruz. Kütüphanemiz yaşatmak istiyoruz. Çocukların hayal güçleri genişleyecek. Bu açıdan çocuklardan okudukları kitapların özetini çıkarmalarını istiyoruz. Çocuklar hem kitapları hem de kütüphaneyi sahiplendiler." dedi.

"Şimdiye kadar 29 kitap okudum, çok mutluyum"

Dördüncü sınıf öğrencisi Havvanur Öztürk de "Eskiden kütüphanemiz olmadığı için kitap okuyamıyorduk. Sonra kütüphane kurdular. Şimdi kütüphanede hem kitap okuyoruz hem de oyunlar oynuyoruz. Şimdiye kadar 29 kitap okudum, çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Öğrenci Akif Zerek de "Kütüphaneye kavuştuğumuzdan beri 30 kitap okudum. Boş zamanlarımda sürekli kitap okuyorum. Burada satranç ve başka oyunlar da öğrendim" dedi.

Eşine doğum günü hediyesi olarak İran sınırındaki okula kütüphane kurdu
Eşine doğum günü hediyesi olarak İran sınırındaki okula kütüphane kurdu
Eşine doğum günü hediyesi olarak İran sınırındaki okula kütüphane kurdu
Eşine doğum günü hediyesi olarak İran sınırındaki okula kütüphane kurdu
Eşine doğum günü hediyesi olarak İran sınırındaki okula kütüphane kurdu

Çaldıran, Kitap, Doğum, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eşine doğum günü hediyesi olarak İran sınırındaki okula kütüphane kurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü 17:06 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş 14:42 Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü
Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:35 Ankara'da dolar telaşı! Erdoğan, partisinin ekonomi kurmaylarıyla görüştü
18:26 Ölümü sonrası dehşete düşüren iddia! Maradona kalbi çıkarılarak gömülmüş
18:05 Şeker fiyatının artmasına Ziraat odası başkanı tepki gösterdi: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var
18:03 Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir
17:53 Müslüme'nin annesi "Dedesi neden tutuklandı" sorusuna cevap verdi: Biz de bilmiyoruz
17:46 Derbide kıyasıya mücadele! Fenerbahçe az kalsın hükmen mağlup olacaktı
17:46 Butik otelde 22 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu
17:39 Dolar ve altında yaşanan yükseliş sonrası Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti! Olağanüstü toplanacaklar
17:24 İngiliz gazeteleri "Son dakika" olarak bildirdi! BAE Veliaht Prensi Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırım yapacak
17:14 Derbi sonrası Fatih Terim'i kızdıran 3 pozisyon belli oldu
Ankara'da dolar telaşı! Erdoğan, partisinin ekonomi kurmaylarıyla görüştü Ankara'da dolar telaşı! Erdoğan, partisinin ekonomi kurmaylarıyla görüştü         
18:35
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı!         
11:33
Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar         
11:21
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin! İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin!         
10:24
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 18:51:09. #1.12#
SON DAKİKA: Eşine doğum günü hediyesi olarak İran sınırındaki okula kütüphane kurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement