Eşine intihar edeceğini söyledi, polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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Eşine intihar edeceğini söyledi, polisi alarma geçirdi

10.04.2022 04:15
Eşine intihar edeceğini söyledi, polisi alarma geçirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde eşine resim gönderip intihar edeceğini söyleyen şahıs itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde eşine resim gönderip intihar edeceğini söyleyen şahıs itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 2330 sıralarında Ankara'dan arayan bir kadın eşi M.B'nin kendisine Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Çetinkaya Köprüsü'nden çektiği fotoğrafı gönderdiğini ve intihar edeceği yolunda ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve çok sayıda polis ekibi intikal etti. Köprü üzerinde ve çevrede yapılan aramalarda şahsa rastlanılmadı. İhbarı yapan kadına ulaşamayan ekipler M.B'ye telefonla ulaştı. Yapılan görüşmede M.B. eşine şaka yaptığını söyledi. Bunun üzerine M.B. emniyete götürüldü. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN

Eşine intihar edeceğini söyledi, polisi alarma geçirdi
Eşine intihar edeceğini söyledi, polisi alarma geçirdi

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İtfaiye, İntihar, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşine intihar edeceğini söyledi, polisi alarma geçirdi - Son Dakika


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