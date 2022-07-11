Eşine intihar edeceğini söyleyen boşanma aşamasındaki adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Eşine intihar edeceğini söyleyen boşanma aşamasındaki adamın cansız bedeni bulundu

11.07.2022 12:31

Maltepe'de yaşayan ve boşanma aşamasında olan M.Ç, eşine intihar edeceğine dair mesajlar attı. Mesajlar sonrası harekete geçen kadın, polislere durumu bildirmesi sonucu eşinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Maltepe'de kuryelik yapan ve boşanma aşamasında olan M.Ç, iddiaya göre, eşine intihar edeceğine dair mesajlar attı. Aldığı mesajlar ile endişeye kapılan kadın, eşinin bulunduğu eve geldiğinde kapıyı açamadı.

EVE GİREN EKİPLER ŞAHSIN CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çatı katta bulunan evin çatı kısmında bulunan girişinden eve girdiğinde M.Ç'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

M.Ç'nin kendisi gibi moto kuryelik yapan arkadaşları da haberi alınca evinin önüne geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından M.Ç'nin cenazesi olay yerinden götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşine intihar edeceğini söyleyen boşanma aşamasındaki adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşine intihar edeceğini söyleyen boşanma aşamasındaki adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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