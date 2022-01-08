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EŞİNE KARACİĞERİYLE HAYAT VERDİ - Son Dakika

EŞİNE KARACİĞERİYLE HAYAT VERDİ

08.01.2022 11:33

BURSA'da siroz tanısı konan ve hastalığın son evresine gelen inşaat mühendisi İbrahim Gökdemir (36), eşi Esra Gökdemir'in (34) verdiği karaciğerle sağlığına kavuştu.

BURSA'da siroz tanısı konan ve hastalığın son evresine gelen inşaat mühendisi İbrahim Gökdemir (36), eşi Esra Gökdemir'in (34) verdiği karaciğerle sağlığına kavuştu. Eşine minnettar olduğunu belirten İbrahim Gökdemir, "Yeni yıla girerken yeni umutlarla Rabbimin verdiği yeni nefeslerle, eşimin de vesilesiyle sağlığıma kavuştum. Bana karaciğerini verdi. Herkes benim gibi şanslı olmayabilir" dedi.

İnşaat mühendisi İbrahim Gökdemir'e 2015 yılında Hepatit B hastalığına bağlı olarak karaciğer sirozu tanısı kondu. Gökdemir'in sağlık durumu, 2021'in son aylarında vücudu tedaviye yanıt vermeyince kötüleşti. Gökdemir, kadavradan karaciğer nakil sırasına konuldu. Hastalığın son evresine gelen İbrahim Gökdemir için eşi Esra Gökdemir karaciğerini vermek için gönüllü oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Solid Organ Nakli Anabilim Dalı'nda yapılan tetkiklerde dokuların uyumlu olduğu belirlendi. Bunun üzerine çift, 3 Ocak'ta ameliyata alındı. Esra Gökdemir'den alınan karaciğer parçası, eşine nakledildi. İsa Gökdemir, yıllar sonra 2 çocuğunun annesi, hayat arkadaşının verdiği karaciğerle sağlığına kavuştu.

'HERKES BENİM GİBİ ŞANSLI DEĞİL'

Eşine minnettar olduğunu belirten İbrahim Gökdemir, "Yeni yıla girerken yeni umutlarla Rabbimin verdiği yeni nefeslerle, eşimin de vesilesiyle sağlığıma kavuştum. Bana karaciğerini verdi. Herkes benim gibi şanslı olmayabilir. Organ nakli son derece önemli bir hale geldi" dedi.

'NAKİL OLMASAYDI ÖLÜM RİSKİ VARDI'

Esra Gökdemir ise, "2015 yılında ilk teşhis kondu. Biz o zamanlar yeni evlenmiştik. Sürekli kullandığı ilaçları vardı. Zaman geçtikçe durum daha kötü oldu. Karın ağrısı, şişkinlik gibi durumlar gerçekleşmeye başladı. Yaşam kalitesi de düşmeye başlamıştı. 2 çocuğumuz var. Onlarla ilgilenememeye başladı. Mide kanaması sonucu hastaneye geldik. İşlemlerimiz başladı. Tetkikler uygun görüldü. Ben de karaciğerimi eşime verdim. Biz bir aileyiz sonuçta. 2 tane çocuğumuz var. Onun başımızda olması bizler için çok önemli. Nakil olmasaydı yüzde 30'dan da fazla ölüm riski vardı. Her şeye rağmen nakil olmayı tercih ettik. Süreç daha iyi ilerlerse biz daha mutlu olacağız" diye konuştu.

'GENEL DURUMU İYİ'

Nakli gerçekleştiren ekipte yer alan Dr. Fuat Aksoy, "Yaklaşık 6 yıldır karaciğer sirozu nedeniyle hasta takip ediliyormuş. Eşinden yapılan tetkiklerin uygun olması sonucu nakil yapıldı. Şu an hastanın klinik takipleri stabil. Genel durumu iyi. Bir aksilik olmazsa birkaç gün sonra taburcu etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Doç. Dr. Ercüment Gürlüler de, "Hazırlık aşaması tamamlandıktan sonra eşinin uygun olduğuna karar verildi. Bu tür canlı vericilerde önemli olan vericinin hiçbir sağlık sorununun olmamasıdır. Ek sorunları olanlar bağışta bulunamazlar. İbrahim Bey'e eşinden aldığımız karaciğerin sağ tarafını, İbrahim beyin karaciğerini çıkardıktan sonra taktık. İbrahim Bey'de şu an için bir sorun yok. Eşi zaten taburcu olmak üzere. Her şey yolunda giderse birkaç güne kadar aileyi taburcu etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

EŞİNE KARACİĞERİYLE HAYAT VERDİ
EŞİNE KARACİĞERİYLE HAYAT VERDİ
EŞİNE KARACİĞERİYLE HAYAT VERDİ
EŞİNE KARACİĞERİYLE HAYAT VERDİ
EŞİNE KARACİĞERİYLE HAYAT VERDİ
EŞİNE KARACİĞERİYLE HAYAT VERDİ
EŞİNE KARACİĞERİYLE HAYAT VERDİ
EŞİNE KARACİĞERİYLE HAYAT VERDİ
EŞİNE KARACİĞERİYLE HAYAT VERDİ
EŞİNE KARACİĞERİYLE HAYAT VERDİ
EŞİNE KARACİĞERİYLE HAYAT VERDİ

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İnşaat, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNE KARACİĞERİYLE HAYAT VERDİ - Son Dakika


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