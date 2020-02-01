Eşine 'Kaza yaptım' dedi, götürüldüğü hastanede öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşine 'Kaza yaptım' dedi, götürüldüğü hastanede öldü - Son Dakika

Eşine 'Kaza yaptım' dedi, götürüldüğü hastanede öldü

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, gece yarısı yaralı geldiği evinde, eşine motosikletiyle kaza yaptığını söyledikten sonra hastaneye götürülen Mehmet Gülay, yaşamını yitirdi.

Eşine 'Kaza yaptım' dedi, götürüldüğü hastanede öldü, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, gece yarısı yaralı geldiği evinde, eşine motosikletiyle kaza yaptığını söyledikten sonra hastaneye götürülen Mehmet Gülay, yaşamını yitirdi. Gülay'ın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Manavgat'ta nargile kafe sahibi olan Mehmet Gülay, perşembe gecesi Hastane Caddesi'ndeki evine yaralı geldi. Gülay, eşine motosikletiyle kaza yaptığını söyledi. Hastaneye gitmek istemeyen Gülay'ı, eşi ve üst kat komşusu ikna eti. Başından ve omuzundan darbe aldığı belirtilen Mehmet Gülay, götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen dün hayatını kaybetti.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Gülay'ın cenazesi yapılan ön incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Mehmet Gülay'ın kayıtlara şüpheli olarak geçen ölümüyle ilgili, savcılık talimatıyla polis, soruşturma başlattı. Mehmet Gülay'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.


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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:52 Kaynak: DHA
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