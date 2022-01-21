KIRKLARELİ - Eşine kereviz sevdirmek isterken "makarnanın anavatanına" sebzeli makarna sattı - Son Dakika

Kırklareli'nde eşine kereviz yedirebilmek için sebzeli makarnalar yapmaya başlayan gıda mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu (45), kurduğu butik işletmesinde siparişlere yetişemiyor.

Bayburtluoğlu, 2010 yılında iş aradığı dönemde eşi için sebzeli makarnalar üretmeye başladı.

Özellikle evde yaptığı kerevizli makarnayı eşi ve çocuğunun sevmesi üzerine zihninde bir girişim başlatma fikri doğan Bayburtluoğlu, sebzelerle makarna çeşitlerini arttırdı.

Bir süre sonra ürettiği makarna çeşitlerini satmaya başlayan Bayburtluoğlu, 3 kadının çalıştığı butik işletmesini 2012 yılında kurdu.

Şu an 12 kişiyi istihdam eden Bayburtluoğlu, ürettiği makarna, zeytin yağı, sos gibi 175 çeşit ürünü yurt içi ve dışına satıyor.

İngiltere ve İtalya'ya makarna sattı

Özellikle kerevizli makarna siparişlerine zaman zaman yetişemeyen Bayburtluoğlu, AA muhabirine, doğal ve lezzetli ürünler üretmeye çalıştığını söyledi.

Eşine sebze yedirmek için makarnalar yaparak başlayan iş hayatının 10 yıldır devam ettiğini anlatan Bayburtluoğlu, ürünlerini yurt içinin yanı sıra İngiltere ve İtalya'ya da gönderdiğini dile getirdi.

Zamanın ruhuna uygun sağlıklı ürünler için çalıştıklarını belirten Bayburtluoğlu, şunları kaydetti:

"Eşim kereviz hiç yemezdi. Kerevizi makarnanın içerisine koydum, güzelce soslayıp sunduğumda çok hoşuna gitti. Kereviz bu şekilde onun yiyebileceği duruma geldi. Sonrasında kerevizli makarna bir aile yemeğimiz oldu. Çocuklar da normal şartlarda sebze çok yemezler ama makarna tüketirler. Ben de buradan yola çıkarak bol sebzeli makarnalar üretmeye başladım. Yurt dışından talepler alıyoruz. Hedefimiz bundan sonra doğal ürünleri fazlalaştırmak."