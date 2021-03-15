Eşine kızdı evi yaktı - Son Dakika

Eşine kızdı evi yaktı

15.03.2021 09:39
Eşine kızdı evi yaktı, System.String[]

Sakarya'nın Karsu ilçesinde evli çift arasında çıkan tartışma sonrasında taraflardan biri evi ateşe verdi.

Sakarya'nın Karsu ilçesinde evli çift arasında çıkan tartışma sonrasında taraflardan biri evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale gelirken, eşiyle kavga eden kadın ise sinir krizi geçirdi.

Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 101. Sokak üzerinde bulunan Beyazıt Sitesi'nde üç katlı binanın zemin katında Buket G.'ye ait bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde evli çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda taraflardan biri evi ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede daireye yayılmasıyla birlikte yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin diğer dairelere sıçramasını önledi.

Yaklaşık bir saat süren söndürme ve soğutma çalışmasının ardından daire kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise, dairede ikamet eden ve ismi henüz öğrenilemeyen kadına müdahale ederek sakinleştirdi. Polis, yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA

Eşine kızdı evi yaktı
Eşine kızdı evi yaktı
Eşine kızdı evi yaktı
Eşine kızdı evi yaktı
Eşine kızdı evi yaktı
Eşine kızdı evi yaktı
Eşine kızdı evi yaktı

İtfaiye, Sakarya, Yangın, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşine kızdı evi yaktı - Son Dakika


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