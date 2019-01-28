Son Dakika Haberleri: Eşine Kızdı, Kayınbiraderini Kalçasından Vurdu

Eşine Kızdı, Kayınbiraderini Kalçasından Vurdu

50 dakika önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Yavuz K., ayrılmak isteyen eşi S.K.'nın 15 gün önce evi terk edip baba ocağına gitmesi üzerine dehşet saçtı.

Eşine Kızdı, Kayınbiraderini Kalçasından Vurdu, System.String[]
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Yavuz K., ayrılmak isteyen eşi S.K.'nın 15 gün önce evi terk edip baba ocağına gitmesi üzerine dehşet saçtı. Tabanca ile kayınpederinin evini basan Yavuz K.'nın rast gele açtığı ateş sonucu kayınbiraderi Emrah D. kalçasına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Rahmiye Mahallesi Kaman Sokak'ta meydana geldi. S.K., 15 gün önce eşi Yavuz K. ile tartıştıktan sonra evi terk ederek baba evine gitti. İddiaya göre öeşi S.K.'yi eve dönmesi için ikna edemeyen ve ayrılmak istediğini söylemesi üzerine çılgına dönen Yavuz K., tabanca ile kayınpederinin evini bastı. Evin önünde tabancayla rastgele ateş açıp, tehditler savuran Yavuz K., zorla içeri girdi. Evde dehşet saçan ve rast gele ateş açan Yavuz K.'nın silahından çıkan kurşunlardan biri Emrah D.'nin kalçasına isabet etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. polis, saldırgan Yavuz K.'yı silahıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Sağlık ekipleri de yaralanan Emrah D.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla  Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Emrah D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ise evde yapılan incelemenin ardından Yavuz K.'yı gözaltına alarak  Suadiye Polis Merkezine götürdü. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:48 Kaynak: DHA

Emrah, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hastanede Sıra Beklerken Çıldıran Genç Boş Alanda Kendi Boğazını Kesti Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu

Cezaevi Firarisi, Polisi Karşısında Görünce Mezar Başında Dua Etti Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 23:38:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşine Kızdı, Kayınbiraderini Kalçasından Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]