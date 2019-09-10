Eşine kızdı, kendini bıçakladı

Eşiyle sorunları olan bir kişi bunalıma girerek kendini karnından bıçakladı.



Olay, Sıradükkanlar mevkinde bir hipermarket önünde meydana geldi. İddiaya göre; bir süredir eşiyle araları açık olan H.K., karısına kızarak bıçağı karın bölgesine iki defa soktu. Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri ambulans çağırdı. 112 Acil Servis ekipleri yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Muratlı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan H.K., oradan da Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ