Eşine kızdı, KGYS kamerasını kırdı - Son Dakika

ERZURUM'da, tartıştığı eşine kızıp, sokağa çıkan İbrahim Ş., mahallesindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasını kırdı. İbrahim Ş.'nin., elinde merdiven ve uzun demir çubuk ile kameranın yanına geldiği anlar ise anbean kaydedildi.

Olay, 30 Ocak günü saat 23.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Kavak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde tartıştığı eşine sinirlenerek dışarı çıkan, 4 çocuk babası İbrahim Ş., eline aldığı merdiven ve uzun demir çubuk ile mahalledeki KGYS kamerasının yanına geldi. Bu anlar, kameraya saniye saniye yansıdı. Görüş açısından çıkan İbrahim Ş., daha sonra merdiveni güvenlik kamerasının direğine dayayıp, biraz çıktıktan sonra demir çubukla vurarak kırdı. Kameranın devre dışı kaldığını fark eden haber merkezi, bölgeye polis ekiplerini yönlendirdi. Yapılan incelemede, güvenlik kamerasının kırıldığı tespit edilirken, olay yerinde merdiven ve yaklaşık 5 metre uzunluğunda demir çubuk bulundu. Kırılan kameranın kayıtlarının incelenmesiyle kameraya hasar verenin, İbrahim Ş. olduğu anlaşıldı. Olay sonrası yakalanan İbrahim Ş., sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.