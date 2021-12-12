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EŞİNE KIZIP KEDİYİ DUVARA FIRLATAN KOCAYA 1500 TL CEZA - Son Dakika

EŞİNE KIZIP KEDİYİ DUVARA FIRLATAN KOCAYA 1500 TL CEZA

12.12.2021 09:13

TRABZON'da kavga ettiği eşi Y.E.'ye öfkelenen M.E., evde besledikleri 3 aylık Scottish Fold cinsi kediyi duvara fırlattı.

TRABZON'da kavga ettiği eşi Y.E.'ye öfkelenen M.E., evde besledikleri 3 aylık Scottish Fold cinsi kediyi duvara fırlattı. Beyninde ödem oluştuğu tespit edilen kedi tedavi altına alınırken, M.E.'ye hayvana şiddet uygulamaktan 1500 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, 7 Aralık'ta Ortahisar ilçesinde yaşandı. Eşi Y.E. ile tartışan M.E., evde besledikleri 3 aylık Scottish Fold cinsi kediyi duvara fırlattı. Sesler üzerine komşuların ihbarı ile eve polis ekibi sevk edildi. M.E. evden kaçarken eşi Y.E. şikayetçi oldu. Yaralı kedi ise komşuların yardımıyla veteriner kliniğine götürüldü. Başına aldığı darbe sonucu beyninde ödem oluştuğu belirlenen hayvan tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan M.E.'ye kediye şiddet uygulamaktan 1500 TL idari para cezası uygulandı.

'EVİN ERKEĞİ DUVARA ÇARPMIŞ'

Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, Scottish Fold cinsi kedinin narin ve değerli olduğunu söyledi. Kurban, 'Karı koca kavgası sırasında bu hayvan da nasibini almış. Evin erkeğinin bu hayvanı alıp duvara çarpması sonucu kedi kafadan darbe alıyor. Bizim bundan çok geç haberimiz oldu ancak 18 saat sonra komşuları kliniğe getirdiği zaman öğrendik. Komşuları kedinin öleceğinden korktukları için kliniğe getiriyorlar. Biz de kediyi aldık veterinere götürdük, tüm filmleri çekildi, tetkikleri yapıldı. Kafadan darbe aldığını, bu nedenle kanama ve ödem olduğunu öğrendik. 1 hafta kadar şırıngayla beslenmek zorunda. İlaçları var, 1 hafta riskli dönem. Veteriner, 'Eğer 1 haftayı atlatırsa kurtulur, atlatamazsa ölüm riski var' diyor? dedi.

'ŞİDDETİN DE HAPİS CEZASI OLMALI'

Kediye şiddet uygulayan kişiye idari işlem uygulandığını belirten Kurban, 'Bu olay adli vaka olarak görülmedi, şahıs idari ceza olarak 1500 lira para cezası aldı. Eğer hayvan ölürse bu sefer adli vaka olarak ceza alacak. Kişinin hapse girmesi için bu hayvanın ölmesi mi gerekiyor' Bu cezalar daha ağırlaştırılmalı. Şiddetin de hapis cezası olmalı? diye konuştu.

'BAKMAYIN AMA ZARAR DA VERMEYİN'

Kurban, 'Olaydan çok etkilendi. Dokunmaya kıyamıyoruz. Her insan hayvan bakmamalı. Biz zaten insanlara çok zor güvenip sahiplendiriyoruz. Kimse hayvan bakmak zorunda da değil. Bu kedi Scottish Fold cinsi pahalı bir kedi. Bunlar zaten doğuştan narin hayvanlar. 'Parayla alındığı için değerlidir, şiddete uğramaz' görüşü de var ama bu da şiddete uğruyor. Hiç kimse hayvan bakmak zorunda değil. Bakmayın, sevmeyin ama onlara zarar da vermeyin? ifadelerini kullandı. 'KADINLAR AĞLAYARAK GELDİLER'

Veteriner kliniğinde bulunduğu sırada iki kadının gözyaşları içerisinde kediyi getirdiğini anlatan Göktuğ Hacıfettahoğlu da, 'Ben de oraya kedi getirmiştim. O anda iki kadın ağlayarak içeri girdiler, 'kediye dayak atıldı' dediler. Kediyi kutusundan çıkardıklarında ağlayarak tepki veriyordu. Şu anki haline göre daha kötüydü. Boynu ve başı şişkindi. Bugün çok daha ümit veriyor bize' dedi.

EŞİNE KIZIP KEDİYİ DUVARA FIRLATAN KOCAYA 1500 TL CEZA
EŞİNE KIZIP KEDİYİ DUVARA FIRLATAN KOCAYA 1500 TL CEZA
EŞİNE KIZIP KEDİYİ DUVARA FIRLATAN KOCAYA 1500 TL CEZA
EŞİNE KIZIP KEDİYİ DUVARA FIRLATAN KOCAYA 1500 TL CEZA
EŞİNE KIZIP KEDİYİ DUVARA FIRLATAN KOCAYA 1500 TL CEZA
EŞİNE KIZIP KEDİYİ DUVARA FIRLATAN KOCAYA 1500 TL CEZA
EŞİNE KIZIP KEDİYİ DUVARA FIRLATAN KOCAYA 1500 TL CEZA
EŞİNE KIZIP KEDİYİ DUVARA FIRLATAN KOCAYA 1500 TL CEZA
EŞİNE KIZIP KEDİYİ DUVARA FIRLATAN KOCAYA 1500 TL CEZA
EŞİNE KIZIP KEDİYİ DUVARA FIRLATAN KOCAYA 1500 TL CEZA
EŞİNE KIZIP KEDİYİ DUVARA FIRLATAN KOCAYA 1500 TL CEZA
EŞİNE KIZIP KEDİYİ DUVARA FIRLATAN KOCAYA 1500 TL CEZA
EŞİNE KIZIP KEDİYİ DUVARA FIRLATAN KOCAYA 1500 TL CEZA
EŞİNE KIZIP KEDİYİ DUVARA FIRLATAN KOCAYA 1500 TL CEZA

Türk Lirası, Veteriner, Trabzon, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNE KIZIP KEDİYİ DUVARA FIRLATAN KOCAYA 1500 TL CEZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: EŞİNE KIZIP KEDİYİ DUVARA FIRLATAN KOCAYA 1500 TL CEZA - Son Dakika
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