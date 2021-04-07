Eşine kurşun yağdıran sanığın yargılandığı davada karar açıklandı - Son Dakika

Eşine kurşun yağdıran sanığın yargılandığı davada karar açıklandı

07.04.2021 17:11
Eşine kurşun yağdıran sanığın yargılandığı davada karar açıklandı, System.String[]

İstanbul Bahçelievler'de boşanma aşamasındaki 33 yıllık eşine kurşun yağdıran, yaralı eşinin kaldırıldığı hastaneye silahla girmeye çalışan Hasan Cora'nın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

İstanbul Bahçelievler'de boşanma aşamasındaki 33 yıllık eşine kurşun yağdıran, yaralı eşinin kaldırıldığı hastaneye silahla girmeye çalışan Hasan Cora'nın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme sanık Cora'nın 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 17 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmederken, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 2 yıl hapsine karar verdi.

Bahçelievler'de 33 yıllık eşinden boşanmak isteyen Ayşe Gül Cora (49), 5 Haziran 2019'da sokak ortasında 6 kurşun ile eşi Hasan Cora (54) tarafından yaralanmış, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hasan Cora, 2 gün sonra Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan eşinin yanına silahla girmeye çalışırken şüpheli hareketleri üzerine yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sanık Cora'nın yargılandığı davada mahkeme hükmünü açıkladı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Hasan Cora ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savunması sorulan sanık Hasan Engin Cora, eşini öldürme niyetinin olmadığını ve eşiyle irtibat kurmaya çalıştığını söyleyerek, "Olay günü sabah eve gitmeyi düşünürken, Ayşe Gül evden çıktı. Sakinleşmek için 3 tane antidepresan içtim. Silahı üstüme eşimin ablası bir şey yapar diye korkutmak için aldım. Ayşe Gül'e seslendim, beni görünce şaşırdı. Ayşe Gül ile konuşmak istedim ama bana kötü konuştu ve eliyle itti" dedi.

Sanık Cora, eşinin kendisine 'vurursan vur' dediğini, eşini vurduğunu, sonrasında eşinin yere oturduğunu ve 'imdat' diye bağırdığını da anlattı.

Mahkeme başkanının "Hastaneye niye gittin?" diye sorması üzerine sanık Cora, "Anneme telefon açmıştım, annem bana Ayşe Gül'ün durumunun iyi olmadığını söyledi. Ben de anneme 'o yaşamadıktan sonra ben de yaşamayım' dedim. Hastanede eşimin yanına ulaşabilseydim intihar edecektim. Hayatım boyunca çoluk çocuğum için uğraştım" şeklinde konuştu.

Son sözü sorulan sanık Cora, "Beraatimi istiyorum, çok pişmanım" dedi.

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hasan Cora'nın 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 17 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi ve cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme sanık Cora'nın 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan ise 2 yıl hapis ile bin 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Duruşmanın bitmesinin ardından karara ilişkin konuşan müşteki avukatı Melike Polat Bursalı, sanığın 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 17 yıl ceza aldığını ve indirim uygulanmadığını söyleyerek "Bu bizim için sevindirici bir karar. Bu kez adalet yerini buldu. Umarım karar bu şekilde onanır" dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Hasan Cora'nın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan ise 3 yıl olmak üzere toplam 23 yıl hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. Öte yandan olay anında arkadaşı ile telefon görüşmesi yapan Ayşegül Cora'nın silah ile yaralanması ve çığlıklarına ilişkin kayıt da dava dosyasında yer bulmuştu.

(Melike İnal - Didem Köseoğlu/İHA)

Eşine kurşun yağdıran sanığın yargılandığı davada karar açıklandı

Bahçelievler, Ayşe Gül, Mahkeme, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşine kurşun yağdıran sanığın yargılandığı davada karar açıklandı - Son Dakika


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