Eşine kurşun yağdıran zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

Zeytinburnu'nda silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuran kişiyi yazan kadının şüpheli kocası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının savcılık ifadesinde eşini vurduğunu kabul ederek pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Zeytinburnu'nda 4 Haziran günü gece saatlerinde Nurtaç C. eşi Ragıp C. tarafından ayrılmak istediği gerekçesiyle bacaklarından vurularak ağır yaralanmıştı. Öleceğini düşünen yaralı kadın kanıyla yere "Annem babam hakkını helal et, üzülmeyin beni Ragıp vurdu, kurtuldum" notunu yazmıştı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan saldırgan koca Ragıp C. öğlen saatlerinde Bakırköy Adliyesi'nde sevk edilmişti. Nöbetçi savcıya ifade veren şüpheli Ragıp C., tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi Hakim karşısına çıkan zanlı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Ragıp C. ortaya çıkan savcılık ifadesinde eşi ile iş meselesinden dolayı tartıştığını söyleyerek " 1 Haziran günü yanlışlıkla çaydanlık onun ve benim koluma döküldü. Bu olayda bir kasıt yoktur. Dikkatsizlik sonucu meydana geldi. 4 Haziran günü gece saatlerinde ise eşim Mersin'e gitmek istediğini söyledi. Bu mesele yüzünden tartıştık. Bir anda kontrolümü kaybedip ruhsatsız silahımı aldım. Gitmeyeceksin ve burada kalacaksın diyerek bacaklarına doğru ateş ettim. Olayın şoku ile kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Eşimi kanlar içinde yerde görünce çok korktum ve kaçtım. Daha sonra oğlumu arayarak "Annenin ağzını burnunu kırdım acil ambulansı ara" dedim. Eşimi vurduğum için çok pişmanım" dedi. - İSTANBUL